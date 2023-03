"Markus Lanz" heute am 1. März: Das sind die Gäste

Bei "Markus Lanz" sind heute am 1. März wieder verschiedene Gäste aus Politik und Gesellschaft eingeladen, um über aktuelle Themen zu sprechen.

Dreimal die Woche ist Markus Lanz mit seiner Talkshow im ZDF zu sehen. Der ursprünglich aus Südtirol stammende Moderator ist dafür bekannt, dass er seine prominenten Gäste, insbesondere die aus der Politik, auch gerne einmal härter rannimmt. Auch heute sind wieder verschiedene Gäste mit ihm im Studio, die gemeinsam über die aktuellen Entwicklungen unserer Gesellschaft sprechen und streiten.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 1. März

Auch heute am 1. März geht es wieder um den Dauerbrenner Ukraine-Konflikt. Im Fokus steht heute besonders der Aggressor Russland und die potentielle nukleare Bedrohung, die er darstellt. Außerdem wird die aktuelle politische Lage nach der Berlin-Wahl in der Hauptstadt analysiert und über die Herausforderungen der Bundesrepublik durch die erneute Zunahme an Flüchtlingsströmen gesprochen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 1. März

Wie üblich sind auch diesmal wieder vier Gäste mit Moderator Markus Lanz im Studio, die gemeinsam mit ihm über die Themen der Sendung diskutieren.

Katja Kipping, Politikerin

Als wichtiges Mitglied der Berliner Linkspartei äußert sich die Politikerin zum "Friedensmanifest" von Sahra Wagenknecht. Außerdem spricht sie in ihrer Rolle als Sozialsenatorin der Hauptstadt über die Flüchtlings-Problematik und über mögliche Koalitionen nach der vergangenen Landtagswahl.

Robin Alexander, Journalist

Der Journalist und stellvertretende Chefredakteur der "Welt" versucht sich an einer Analyse des Regierungsbildungsprozesses in Berlin. Außerdem fasst er den momentanen Zustand der Linkspartei ins Auge und spricht über die Herausforderungen der neuesten Flüchtlingswellen für die Bundesrepublik.

Frank Sauer, Politikwissenschaftler

Als Experte für Künstliche Intelligenz im Militär, Atomwaffen und nukleare Abschreckung äußert sich der Politikwissenschaftler zu der aktuellen Bedrohungslage durch moderne Waffensysteme.

Michail Chodorkowski, Unternehmer

Der in Russland in Ungnade gefallene ehemalige Oligarch und heftiger Kritiker Putins spricht in der Sendung über seine Idee eines "kompletten Neuaufbaus" Russlands.