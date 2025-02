„Markus Lanz“ heute am 11.2.25: Thema und Gäste am Dienstag

Dreimal wöchentlich läuft im ZDF die Talkshow „Markus Lanz“, und das bereits seit 2008. Der Moderator, dem die Sendung ihren Namen verdankt, lädt dabei regelmäßig Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen zu sich ins Studio ein. Zumeist handelt es sich um Politiker oder Wissenschaftlerinnen, in der Vergangenheit waren aber auch schon TV-Stars, Publizistinnen oder Sportler bei Markus Lanz zu Gast. Wen der gebürtige Südtiroler zum Gespräch bittet, hängt ganz vom jeweiligen Thema der Sendung ab.

Die Talkrunde beginnt heute am 11. Februar 2025 um 23 Uhr und endet gegen 0.15 Uhr. Das ZDF überträgt „Markus Lanz“ in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags. Zuschauer können die Sendung sowohl im linearen TV-Programm des Senders als auch online im Live-Stream verfolgen. Wer die aktuelle Ausgabe der Talkshow verpasst, kann sie sich zudem nachträglich anschauen: Die ganze Folge ist für gewöhnlich ab 1 Uhr in der Mediathek des ZDF abrufbar. Hier erfahren Sie, wer die Gäste und das Thema bei „Markus Lanz“ am 11. Februar 2025 sind.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

„Markus Lanz“ ist üblicherweise am späten Abend im TV zu sehen. Eine Ausgabe nimmt etwa eine bis anderthalb Stunden in Anspruch. Je nach Wochentag und dem restlichen Fernsehprogramm können die Sendezeiten gelegentlich abweichen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2043)

Wann? Dienstag, 11. Februar 2025, 23 bis 0.15 Uhr

Wo? ZDF , ZDF -Mediathek

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 11. Februar 2025

Bei „Markus Lanz“ wird heute am 11. Februar unter anderem über die Wahlkampfstrategie der SPD und die Rolle von Olaf Scholz im Rennen um das Kanzleramt gesprochen. Mögliche Koalitionen nach der Wahl sowie die wachsende politische Destabilisierung in Deutschland kommen ebenfalls zur Sprache. Auch die Radikalisierung der AfD und ihr Einfluss auf das politische System sind Teil der heutigen Diskussion.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 11. Februar 2025

Folgende Gäste sind in der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ mit dabei:

Karl Lauterbach (Bundesgesundheitsminister) : Der SPD-Politiker bewertet im Rahmen der Talkshow die Wahlkampfstrategie seiner Partei sowie die Rolle von Olaf Scholz im Rennen um das Kanzleramt. Außerdem spricht er über mögliche Koalitionen nach der Wahl und die Bedeutung der Brandmauer-Debatte im politischen Diskurs.

Marco Buschmann (FDP-Generalsekretär): Der Ex-Justizminister erklärt die FDP-Strategie gegen das Abrutschen unter die Fünf-Prozent-Hürde und ihre Positionierung zwischen Union und rot-grüner Regierung. Des Weiteren erläutert er, warum sich die Liberalen gerade jetzt als „Brückenbauer“ verstehen.

Kerstin Münstermann (Journalistin): Die Leiterin des Parlamentsbüros der „Rheinischen Post“ analysiert die politischen Konfliktlinien der demokratischen Parteien, wirft einen Blick auf mögliche Koalitionen nach der Wahl und ordnet die Herausforderungen ein, die für eine stabile Regierungsbildung entscheidend sein werden.

Justus Bender (Journalist): Der „FAZ“-Redakteur und AfD-Experte beleuchtet die Radikalisierung der Partei sowie deren Einfluss auf das politische System. Zudem beschreibt er das Dilemma der Mitte-Parteien im Umgang mit der AfD und die wachsende politische Destabilisierung in Deutschland.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie die aktuelle Ausgabe der Talkshow von „Markus Lanz“ nicht zur angegebenen Sendezeit im TV verfolgen können, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Folge nachträglich in der ZDF-Mediathek anzusehen. Dort stehen Ihnen neben der neusten auch ältere Episoden zur Verfügung, welche jedoch zeitlich begrenzt abrufbar sind. Zusätzlich finden Sie in der Mediathek ausgewählte Höhepunkte und einzelne Diskussionen aus der Sendung. Eine Wiederholung der aktuellen Folge im linearen Fernsehen gibt es derweil nicht.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche?

„Markus Lanz“ läuft in dieser Woche an drei Abenden infolge, nämlich dienstags, mittwochs und donnerstags. Da die Ausgabe am Mittwoch in dieser Woche erst um Mitternacht ausgestrahlt wird, gibt es am Donnerstag streng genommen zwei Folgen. Hier ein Überblick über die Sendetermine in dieser und der kommenden Woche:

Donnerstag, 13. Februar 2025: 0.00 bis 0.45 Uhr im ZDF

Donnerstag, 13. Februar 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr im ZDF

Dienstag, 18. Februar 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr im ZDF

Donnerstag, 20. Februar 2025: 0.05 bis 0.50 Uhr im ZDF

Donnerstag, 20. Februar 2025: 23.30 bis 0.45 Uhr im ZDF