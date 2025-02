„Markus Lanz“ heute am 12.2.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Markus Lanz ist seit vielen Jahren eines der bekanntesten Talkshow-Gesichter in Deutschland. Seine gleichnamige Diskussionsrunde rund um Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft läuft regelmäßig dreimal die Woche im Fernsehen. Der feste Sendeplatz der Show ist dabei im ZDF, wo Lanz Experten zum Thema der jeweiligen Sendung einlädt.

Wer diese sind, wird immer erst am Tag der Sendung verraten. Die Show läuft erst spät am Abend und beginnt meist nicht vor 23 Uhr. Zusammen mit seinen Gästen diskutiert Lanz meist eine knappe Stunde. In den vergangenen Wochen war das bestimmende Thema der Sendung häufig die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 oder der erneute Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Wer die Sendung verpasst oder nicht so lange wach bleiben kann, hat die Option die Ausgabe nach der Ausstrahlung anderweitig nachzuholen.

Worum geht es heute, am 12. Februar 2025, bei „Markus Lanz“? Welche Themen stehen im Fokus der Diskussion und wer sind die Gäste der Sendung? Antworten auf diese Fragen sowie alle Informationen zur aktuellen Ausgabe der Polit-Talkshow finden Sie hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wer „Markus Lanz“ regelmäßig schaut, kennt den gewohnten Sendeplan: Die Talkshow läuft dreimal pro Woche – immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Diese Woche gibt es jedoch eine Besonderheit: Da die Mittwochsfolge erst um Mitternacht ausgestrahlt wird, fällt die TV-Premiere eigentlich erst auf den frühen Donnerstag. Alternativ lässt sich die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2044)

Wann? Donnerstag, 13. Februar 2025, 0.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 12. Februar 2025

Ob Politiker, Wissenschaftler, Berater, Unternehmer oder vom Thema betroffene Bürgerinnen und Bürger – bei Lanz kommt meist eine breite Auswahl an Gästen zusammen. Meistens sind drei bis fünf Personen in der Sendung zu Gast. Heute, am 12. Februar, sitzen allerdings nur zwei Gäste mit Markus Lanz am Tisch:

Eva Szepesi (Holocaustüberlebende): Über fünf Jahrzehnte bewahrte sie Stillschweigen über ihre Vergangenheit. Heute, mit 92 Jahren, gibt sie denjenigen eine Stimme, die nicht mehr sprechen können. Ihr Engagement ist ein Zeichen gegen den erstarkenden Rechtspopulismus.

Marcel Reif (Sportjournalist): Sein Vater entging nur knapp dem Todeslager. Als Angehöriger der zweiten Generation beschreibt der ehemalige Fußball-Kommentator, wie das Schweigen seiner Eltern nachwirkt – und warnt eindringlich vor der wachsenden gesellschaftlichen Spaltung.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 12.2.25

Die heutige Ausgabe von „Markus Lanz“ widmet sich den Themen Erinnerungskultur und gesellschaftliche Spaltung. Dabei geht es um die Bedeutung des Gedenkens an den Holocaust, die Herausforderungen der nachfolgenden Generation sowie die Verantwortung, historische Erfahrungen weiterzugeben.

Zudem wird die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft thematisiert – insbesondere mit Blick auf den wachsenden Rechtspopulismus und die Frage, wie mit geschichtlicher Aufarbeitung einem Auseinanderdriften der Gesellschaft entgegengewirkt werden kann.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie „Markus Lanz“ verpasst haben, gibt es keine Wiederholung im linearen Fernsehprogramm. Stattdessen finden Sie die aktuelle und frühere Folgen in der ZDF-Mediathek – allerdings nur für eine begrenzte Zeit.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

„Markus Lanz“ läuft üblicherweise am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF. In dieser Woche wird die Mittwochsausgabe jedoch erst um Mitternacht ausgestrahlt, sodass am Donnerstag genau genommen zwei Folgen auf dem Programm stehen. Hier ein Überblick über die nächsten Sendetermine:

Donnerstag, 13. Februar 2025: 0.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. Februar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 18. Februar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )