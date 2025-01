„Markus Lanz“ heute am 16.1.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Bereits seit 2008 moderiert der gebürtige Südtiroler Markus Lanz eine nach ihm benannte, politische Talkshow im ZDF. Die Sendung wird für gewöhnlich dreimal pro Woche ausgestrahlt, nämlich dienstags, mittwochs und donnerstags. In jeder neuen Ausgabe seines Formats begrüßt Lanz verschiedene Gäste, mit denen er über aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen diskutiert. Heute am Donnerstag beginnt die Übertragung der Talkrunde um 23.15 Uhr. Hier erfahren Sie, welche Gäste am 16. Januar 2025 bei „Markus Lanz“ zu sehen sind und über welche Themen diesmal gesprochen wird.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Der Polit-Talk mit Markus Lanz läuft stets abends im Programm des ZDF. Die Sendezeiten können je nach Wochentag variieren. Neben der regulären Übertragung im TV besteht alternativ auch immer die Möglichkeit, die Sendung online im Live-Stream des Senders zu verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2032)

Wann? Donnerstag, 16. Januar 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 16. Januar 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind bekannte Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Medien, manchmal aber auch Künstler und Kulturschaffende zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen, es können aber auch weniger sein. Heute am 16. Januar lädt Lanz insgesamt vier Gesprächspartner zu sich ins Studio ein. Hier einmal die Gäste der heutigen Talkrunde im Überblick:

Christian Dürr (FDP-Fraktionschef): Im Gespräch mit Markus Lanz legt der 47-Jährige dar, wie die Liberalen den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen wollen. Darüber hinaus äußert er sich zur wirtschafts- und fiskalpolitischen Programmatik seiner Partei.

Claus Ruhe Madsen (CDU-Politiker): Der in Kopenhagen geborene Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins spricht über seine Standortpolitik und berichtet, wie die Dänen und Grönländer auf Trumps Expansionspläne blicken.

Melanie Amann (Journalistin): Amann ist Vizechefredakteurin beim „Spiegel“. Im Rahmen der Talkshow analysiert sie, wie die FDP ihren Wahlkampf bestreitet. Über Parteichef Lindner sagt sie: „Faszinierend, dass es in der FDP keine Führungsdebatte gibt.“

Marcel Fratzscher (Ökonom): Fratzscher, seines Zeichens Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, wirft den Parteien quer durch alle politischen Lager unlautere Wahl- und Steuerversprechen vor.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 16.1.25

Bei „Markus Lanz“ geht es heute Abend um die bevorstehende Bundestagswahl, die am 23. Februar 2025 stattfindet. Dabei rücken die gegenwärtige Position der FDP und ihre Strategien im Wahlkampf besonders in den Fokus. Aber auch über die anderen Parteien wird gesprochen. Zudem kommt die Haltung der Dänen und Grönländer gegenüber den Expansionsplänen des neuen US-Präsidenten Donald Trump zur Sprache. Dessen Amtseinführung ist für den 20. Januar 2025 geplant.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich unbedingt nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Dafür werden Sie mit Sicherheit in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate jederzeit kostenlos abrufen. Die Episoden stehen dort allerdings nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Wie eingangs bereits erwähnt, läuft „Markus Lanz“ jede Woche an drei Abenden in Folge im ZDF-Programm. Die heutige Ausgabe ist die Letzte in dieser Woche, neue Episoden gibt es danach erst wieder in der kommenden Woche. Hier einmal die nächsten Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 21. Januar 2025: 22.45 Uhr bis 00.00 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 23. Januar 2025: 00.00 Uhr bis 00.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 23. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )