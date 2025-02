„Markus Lanz“ heute am 18.2.25: Thema und Gäste am Dienstag

An drei Abenden in der Woche geht Moderator Markus Lanz zu später Stunde mit seiner gleichnamigen Talkshow im ZDF auf Sendung, und das bereits seit 2008. In der nach ihm benannten Sendung begrüßt der gebürtige Südtiroler zumeist Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten, die gemeinsam mit dem Gastgeber aktuelle Themen aus den Bereichen Gesellschaft und Politik einordnen und beleuchten. Die Anzahl der Gäste variiert von Folge zu Folge.

In der Regel läuft das Format dienstags, mittwochs und donnerstags im Abendprogramm des ZDF. Worum geht es heute am 18. Februar 2025 bei „Markus Lanz“? Über welches Thema wird diskutiert und wie lauten die Namen der Gäste in der heutigen Ausgabe? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zur aktuellen Folge der Polit-Talkshow finden Sie hier in diesem Artikel.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wie eingangs bereits erwähnt, können Sie „Markus Lanz“ dreimal wöchentlich im TV verfolgen. Die genauen Sendezeiten können allerdings abweichen. Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehen besteht alternativ auch immer die Möglichkeit, die Talkshow online im Live-Stream des ZDF zu verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2046)

Wann? Dienstag, 18. Februar 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 18. Februar 2025

Das sind die Gäste bei „Markus Lanz“ heute am 18. Februar 2025:

Karin Prien (CDU-Vizevorsitzende): Nach der aufsehenerregenden Rede von US-Vizepräsident JD Vance spricht die Vizevorsitzende der CDU über die transatlantischen Beziehungen sowie über Sicherheits-, Wirtschafts- und Migrationspolitik.

Fabio De Masi (BSW-Politiker): Im Rahmen der Talkshow äußert er sich zu den Ukraine-Verhandlungen zwischen Russland und den USA in Riad. Darüber hinaus nimmt er Stellung zur Programmatik seiner Partei und der Gefahr, an der Fünfprozenthürde zu scheitern.

Ulrike Winkelmann (Journalistin): Die „taz“-Chefredakteurin analysiert bei „Markus Lanz“ die Schlussphase des Bundestagswahlkampfes. Am 23. Februar findet die Bundestagswahl statt.

Bojan Pancevski (Europa-Experte): „Es ist möglich, dass die Brandmauer nicht ewig halten kann“, sagt der „Wall Street Journal“-Redakteur mit Blick auf CDU und AfD und zieht anschließend Parallelen zu rechten Parteien in anderen EU-Ländern.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 18.2.25

Bei „Markus Lanz“ wird heute am Dienstag über die transatlantischen Beziehungen gesprochen, nachdem der US-amerikanische Vizepräsident JD Vance im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten hatte, in der er Europa ein mangelndes Demokratieverständnis vorwarf und die deutschen Parteien indirekt zu einer Zusammenarbeit mit der AfD aufrief. Das transatlantische Verhältnis gilt spätestens seitdem als zerrüttet. Weitere Themen, die am heutigen Abend bei „Markus Lanz“ zur Sprache kommen werden, sind die bevorstehende Bundestagswahl und die geplanten Ukraine-Verhandlungen zwischen Russland und den USA.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Dafür werden Sie aber mit Sicherheit in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser und der nächsten Woche?

Die nächsten Sendetermine von „Markus Lanz“ haben wir hier einmal für Sie aufgelistet:

Donnerstag, 20. Februar 2025: 00.05 bis 00.50 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 20. Februar 2025: 23.30 bis 00.45 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 25. Februar 2025: 23.05 bis 00.20 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 26. Februar 2025: 23.15 bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 27. Februar 2025: 23.15 bis 00.30 Uhr ( ZDF )