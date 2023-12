"Markus Lanz" heute am 21. Dezember 2023: Das sind die Gäste

Noch einmal "Markus Lanz" vor Weihnachten: Im Folgenden gibt es alle Infos rund um Thema und Gäste bei "Markus Lanz" am 21. Dezember 2023.

Zwischen dem 22. Dezember 2023 und dem 9. Januar 2024 geht die Talksendung " Markus Lanz" in die Winterpause. Davor gibt es aber noch eine Ausgabe am heutigen Donnerstag, dem 21. Dezember 2023. Noch einmal lädt Talkmaster Markus Lanz also Gäste aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Medien in sein Studio, um mit ihnen aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen zu diskutieren.

Ausgestrahlt wird die Sendung vom ZDF. Das bedeutet für die Zuschauerinnen und Zuschauer: Die Sendung wird regulär im linearen TV gezeigt. Wer es sich nicht vor dem Fernsehgerät bequem machen kann oder möchte, dem steht als Alternative auch der Livestream des Senders zur Verfügung. Die Ausgabe am 21. Dezember 2023 startet um 23 Uhr. Alle, denen das zu spät ist, haben auch die Möglichkeit, die Sendung in den darauffolgenden Tagen in der ZDF-Mediathek nachzuholen.

Hier gibt es alle Wichtige zu Thema und Gäste in der aktuellen Ausgabe von "Markus Lanz".

Thema bei "Markus Lanz" heute am 21. Dezember 2023

Im Normalfall ist es ein Schwerpunktthema, mit dem sich Talkmaster Markus Lanz und seine Gäste pro Sendung auseinandersetzen. In der heutigen Sendung am 21. Dezember 2023 geht es um die Entwicklung Deutschlands unter den Einflüssen von demographischen Wandel und Migration.

Markus Lanz" heute: Gäste am 21. Dezember 2023

Drei bis fünf Gäste nehmen zumeist neben Moderator Lanz auf der Bühne Platz. In der aktuellen Ausgabe am 21. Dezember kommen folgenden Stimmen zu Wort:

Vanessa Vu, Journalistin

Vu ist Redakteurin bei Die "ZEIT ONLINE". Sie erklärt das Verhältnis von Wohlstand und Migration. Vu zeichnet außerdem den Weg Deutschlands zum zweitgrößten Einwanderungsland der Welt nach.

Rainer Hank, Wirtschaftsjournalist

Hank wirft einen optimistischen Blick nach vorne. Der Publizist sagt voraus, die demografische Entwicklung lasse sich "wirtschaftlich, politisch und unternehmerisch ganz gut gestalten."

Johannes Winkel, Politiker

Winkler ist Bundesvorsitzende der "Jungen Union". In seiner Funktion bespricht er die Auswirkungen des demografischen Wandels auf Arbeitsmarkt und Sozialsysteme. Zudem gibt er Empfehlungen, wie die Politik seiner Ansicht nach darauf reagieren sollte.



Stefan Schulz, Soziologe

Der Soziologe ist Autor des Buchs "Die Altenrepublik". Er analysiert, welche Auswirkungen es haben wird, wenn die Babyboomer-Generation größtenteils in Rente geht. Außerdem gibt er Lösungsansätze, wie man einen Generationenkonflikt vermeiden kann.