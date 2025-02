„Markus Lanz“ heute am 25.2.25: Thema und Gäste am Dienstag

Dreimal pro Woche läuft im Programm des ZDF die Talkshow „Markus Lanz“, und das bereits seit 2008. Der Moderator, dem die Sendung ihren Namen verdankt, lädt in jeder Folge mehrere Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen zu sich ins Studio ein. Häufig handelt es sich dabei um Politiker oder Wissenschaftlerinnen, in der Vergangenheit waren aber auch schon TV-Stars, Publizistinnen oder Sportler bei Markus Lanz zu Gast. Wen der gebürtige Südtiroler um die Teilnahme an seiner Talkrunde bittet, hängt stets vom jeweiligen Thema der Sendung ab.

Der Polittalk beginnt heute am 25. Februar 2025 um 23.05 Uhr und endet gegen 0.20 Uhr. Das ZDF überträgt „Markus Lanz“ für gewöhnlich dienstags, mittwochs und donnerstags. Zuschauer können die Sendung sowohl im linearen TV-Programm des Senders als auch online im Live-Stream verfolgen. Wer die aktuelle Ausgabe der Talkshow verpasst, kann sie sich zudem nachträglich anschauen: Die ganze Folge ist normalerweise ab 1 Uhr in der Mediathek des ZDF abrufbar. Hier erfahren Sie, wer die Gäste und das Thema bei „Markus Lanz“ am 25. Februar 2025 sind.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

„Markus Lanz“ ist in der Regel am späten Abend im TV zu sehen. Eine Ausgabe nimmt etwa eine bis anderthalb Stunden in Anspruch. Je nach Wochentag und dem restlichen Fernsehprogramm können die Sendezeiten gelegentlich abweichen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2049)

Wann? Dienstag, 25. Februar 2025, 23.05 bis 00.20 Uhr

Wo? ZDF , ZDF -Mediathek

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 25. Februar 2025

Bei „Markus Lanz“ geht es heute am 25. Februar 2025 um Pläne des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz bezüglich einer neuen Regierung und die Prioritäten, welche die Union hierbei setzen will. Außerdem geht es um das schlechte Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2025 und den historischen Erfolg der AfD, die am vergangenen Wahlsonntag in allen fünf ostdeutschen Flächenländern stärkste Kraft geworden ist.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 25. Februar 2025

Folgende Gäste sind in der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ mit dabei:

Carsten Linnemann (CDU-Politiker): Der CDU-Generalsekretär nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zu den Plänen seines Vorsitzenden Friedrich Merz, bis spätestens Ostern eine Regierung zu bilden und erläutert, welche Prioritäten die Union hierbei setzen möchte.

Philipp Türmer (Juso-Vorsitzender): Thürmer äußert sich zum Wahldesaster der SPD und kritisiert außerdem Parteichef Klingbeil: „Einer der Architekten des Misserfolgs greift nach dem Fraktionsvorsitz. Dieser Eindruck ist fatal.“

Michael Bröcker (Journalist): Der Chefredakteur von „Table.Media“ analysiert die Ausgangslage für Verhandlungen für Schwarz-Rot und legt dar, an welchen Knackpunkten dieses Bündnis scheitern könnte.

Anne Hähnig (Journalistin): Die in Leipzig lebende Redaktionsleiterin von „Zeit Online“ blickt im Rahmen der Talkshow auf den Erfolg der AfD, die am Sonntag in allen fünf ostdeutschen Flächenländern stärkste Kraft wurde.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ nicht zur angegebenen Sendezeit im TV verfolgen können, haben Sie zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Folge nachträglich in der ZDF-Mediathek anzusehen. Dort stehen Ihnen neben der neusten auch ältere Episoden der Talkshow zur Verfügung, welche jedoch zeitlich begrenzt abrufbar sind. Zusätzlich finden Sie in der Mediathek ausgewählte Höhepunkte und einzelne Diskussionen aus der Sendung. Eine Wiederholung der aktuellen Folge im linearen Fernsehen gibt es derweil nicht.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

Hier einmal die kommenden Sendetermine von „Markus Lanz“ im Überblick:

Mittwoch, 26 Februar 2025: 23.15 bis 00.30 Uhr im ZDF

Donnerstag, 27. Februar 2025: 23.15 bis 00.30 Uhr im ZDF

Dienstag, 4. März 2025: 22.45 bis 00.00 Uhr im ZDF

Donnerstag, 6. März 2025: 00.00 bis 0.45 Uhr im ZDF

Donnerstag, 6. März 2025: 23.15 bis 00.30 Uhr im ZDF