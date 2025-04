„Markus Lanz“ heute am 8.4.25: Thema und Gäste am Dienstag

Dreimal pro Woche lädt Moderator Markus Lanz am späten Abend zur Talkrunde im ZDF ein. In seiner Show, die nach ihm benannt wurde, begrüßt er Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten, die gemeinsam mit ihrem Gastgeber Themen aus den Bereichen Gesellschaft und Politik einordnen und beleuchten. Bereits seit 2008 ist „Markus Lanz“ fester Bestandteil des ZDF-Programms. Ursprünglich bot die Talkshow einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten und außergewöhnlichen Lebensgeschichten, seit der COVID-19-Pandemie 2020 hat sich der Fokus jedoch verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Auswahl der Gäste erfolgt zudem oft sehr kurzfristig, eine Wochenplanung findet bei „Markus Lanz“ vorab nicht statt.

Worum geht es heute am 8. April 2025 bei „Markus Lanz“? Über welches Thema wird diskutiert und wie lauten die Namen der Gäste in der heutigen Ausgabe? Antworten auf diese Fragen sowie alle weiteren Infos zur aktuellen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dürften Sie die folgenden Fakten bereits kennen: Der Polit-Talk läuft für gewöhnlich an drei Abenden pro Woche im ZDF, nämlich dienstags, mittwochs und donnerstags. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch stets im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2067)

Wann? Dienstag, 8. April 2025, 23 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 8. April 2025

Diese Gäste sind heute am Dienstag, 8.4.25, bei „Markus Lanz“ dabei:

Manfred Weber (EVP-Vorsitzender): Der CSU-Vize und Fraktionschef der EVP im EU-Parlament nimmt im Rahmen der Talkshow Stellung zum drohenden Handelskrieg mit den USA und zum Anspruch seiner Partei, auf einen Politikwechsel in Deutschland.

Kerstin Münstermann (Journalistin): Die Politik-Insiderin der „Rheinischen Post“ analysiert den Koalitionspoker zwischen Union und SPD und blickt hierbei besonders auf die Knackpunkte Finanzen, Steuern und Migration.

Ralf Stegner (SPD-Politiker): Stegner erläutert bei „Markus Lanz“, ob ein Koalitionsvertrag bis Ostern realistisch ist. Zudem legt er genau dar, wo die roten Linien für seine Partei liegen. „Die SPD ist nicht zu Discounterpreisen zu haben“, betont er.

Michael Hüther (Ökonom): „Es wird für die USA nicht gut ausgehen“, sagt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) über Trumps Zollobsession und erläutert außerdem, was Europa dem entgegensetzen könnte.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 8.4.245

Bei „Markus Lanz“ geht es heute am 8. April 2025 um das Thema Koalitionspoker zwischen der CDU/CSU und der SPD. Darüber hinaus sprechen die Gäste über US-Präsident Donald Trump und den drohenden weltweiten Handelskrieg.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD stocken beim Thema Finanzen. Während die Union auf die Schuldenbremse pocht, fordert die SPD massive Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz. Auch in Sachen Migrationspolitik gibt es Unstimmigkeiten. Die SPD will das verschärfte Asylrecht wieder lockern, die Union hingegen besteht auf einer restriktiven Linie. Der ursprünglich angestrebte Zeitplan für einen Koalitionsvertrag bis Ostern scheint derzeit gefährdet.

Derweil haben die USA in den letzten Wochen ihre Zölle auf europäische Autos drastisch erhöht sowie weitere Handelsbeschränkungen angedroht. Die EU-Kommission bereitet aktuell Gegenmaßnahmen vor. Donald Trump hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, den „unfairen“ Handel mit Europa beenden zu wollen. Insbesondere deutsche Automobilhersteller sind von den neuen Zöllen betroffen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht immer auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die einzelnen Episoden stehen Ihnen dort kostenlos und rund um die Uhr abrufbar zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Hier einmal die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 8. April 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 10. April 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 10. April 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )