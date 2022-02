Marokko

Nach Sturz in 32 Meter tiefen Brunnen: Der fünfjährige Rayan ist tot

Es ist schreckliche Gewissheit: Rayan hat den Sturz in den Brunnen nicht überlebt. Rettungskräfte legen seinen Leichnam in einen Krankenwagen.

Plus Nach vier Tagen konnte der kleine Junge nur noch tot aus der Tiefe geborgen werden. Rayan stürzte in einen 32-Meter tiefen Brunnen in einem Dorf der Provinz Chefchaouen in Marokko.

Nach einem Sturz eines fünfjährigen kleinen Jungens in einen 32 Meter tiefen Bohrschacht in Marokko herrscht nun schreckliche Gewissheit: Rayan ist verstorben. Trotz großer Anstrengungen einer mehrtägigen Rettungsaktion in den vergangenen Tagen ist die Hilfe für den Jungen zu spät gekommen. Das Rettungsteam konnte Rayan der staatlichen marokkanischen Nachrichtenagentur MAP zufolge zwar am Samstagabend aus der Tiefe bergen. Das Königshaus gab jedoch kurze Zeit später den Tod des Jungen bekannt. In einem Telefonat habe König Mohammed VI. den Eltern des Verstorbenen sein Beileid ausgedrückt, so die offizielle Erklärung des Palasts.

