Maronen: So viele Vitamine liefert die Esskastanie

Maronen sind gesund und liefern eine Vielzahl an Vitaminen. Welche das sind und welchen Anteil des Tagesbedarfs 100 Gramm Maronen decken können, lesen Sie hier.

Wer auf dem Weihnachtsmarkt einen gesunden Snack zu sich nehmen möchte, ist bei heißen Maronen goldrichtig. Mit ein bisschen Geduld ist die Schale vom Kern entfernt und man kann die Marone genießen. Was viele nicht wissen: 100 Gramm Maronen liefern fast so viele Vitamine wie eine Zitrone.

Maronen: alle Vitamine im Überblick

In Maronen ist besonders viel Vitamin B1, Vitamin B6, Folat (Vitamin B9) und Vitamin C enthalten, aber auch der Gehalt an Niacin (Vitamin B3) und Pantothensäure (Vitamin B5) deckt eine gute Portion des Tagesbedarfs. Hier der Überblick:

Vitamin A: 1 µg ; Tagesbedarf Frauen: 700 µg (0%) ; Tagesbedarf Männer: 850 µg (0%)



; Frauen: Vitamin B1 (Thiamin): 0,21 mg ; Tagesbedarf Frauen: 1 mg (21%) Tagesbedarf Männer: 1,2 mg (18%)



; Frauen: Vitamin B2 (Riboflavin): 0,08 mg , Tagesbedarf Frauen: 1,1 mg (7%) ; Tagesbedarf Männer: 1,4 mg (6%)



, Frauen: Vitamin B6 (Pyridoxin): 0,20 mg ; Tagesbedarf Frauen: 1,4 mg (14%) ; Tagesbedarf Männer: 1,6 mg (13%)



; Frauen: Vitamin B3 (Niacin): 1,08 mg ; Tagesbedarf Frauen: 14 mg (8%) ; Tagesbedarf Männer: 15 mg (7%)



; Frauen: Folat: 54,70 µg ; Tagesbedarf Frauen: 300 µg (18%) ; Tagesbedarf Männer: 300 µg (18%)



; Frauen: Pantothensäure: 0,44 mg ; Tagesbedarf Frauen: 5 mg (9%) ; Tagesbedarf Männer: 5 mg (9%)



; Frauen: Vitamin C (Ascorbinsäure): 45,6 mg ; Tagesbedarf Frauen: 95 mg (48%) ; Tagesbedarf Männer: 110 mg (41%)



; Frauen: 110 mg Vitamin E: 0,50 mg; Tagesbedarf Frauen: 12 mg (4%) ; Tagesbedarf Männer: 14 mg (4%)



Diese Mineralstoffe sind in 100 Gramm Maronen enthalten:

Kalium (K): 380 mg

Natrium (Na): 0,6 mg

Chlorid (Cl): 13 mg

Calcium (Ca): 18 mg

Magnesium (Mg): 31 mg

Phosphor (P): 59 mg

Eisen (Fe): 2,1 mg

Jod (I): 0,1 µg

Zink (Zn): 1 mg

Selen (Se): 1,8 µg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Maronen sind ein guter Lieferant für Vitamin B1, Vitamin B6, Folat (Vitamin B9) und Vitamin C

Mit nur 100 Gramm Maronen können Männer 41 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin C decken. Bei Frauen sind es 48 Prozent. Vitamin C kann die Dauer von Erkältungen nachweislich etwas verkürzen und hilft dem Körper freie Radikale zu binden. Auch Vitamin B6 und Folsäure unterstützen das Immunsystem. Vitamin B1 unterstützt das Herz und das Nervensystem.

