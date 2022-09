Maroon-5-Sänger Adam Levine: "Ich hatte keine Affäre"

Der Vorwurf einer Affäre steht im Raum: Maroon-5-Sänger Adam Levine verteidigt sich nach entsprechenden Gerüchten. Er spricht von einer "bedauerlichen Phase seines Lebens" - und von unangemessenem Verhalten.

Maroon 5-Frontmann Adam Levine hat auf Instagram Gerüchten über eine angebliche Affäre widersprochen. "Ich hatte keine Affäre, dennoch habe ich während einer bedauerlichen Phase meines Lebens eine Grenze überschritten", schrieb der 43-Jährige am Dienstag. "In bestimmten Fällen wurde es unangemessen", erklärte er.

Es sei ein Fehler gewesen, "mit irgendjemand anderem als meiner Frau in einem flirtenden Ton zu sprechen". Levine reagierte mit seinem Instagram-Post auf ein Tiktok-Video, in dem eine Frau behauptet hatte, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben.

Levine: "Der größte Fehler, den ich je machen könnte"

Derzeit versuche er, die Dinge mit seiner Ehefrau Behati Prinsloo in Ordnung zu bringen, erklärte Levine. "Meine Frau und meine Familie sind alles, was mir in dieser Welt wichtig ist. Dass ich so naiv und dumm genug war, das Einzige, was in meinem Leben wirklich zählt, aufs Spiel zu setzen, war für mich der größte Fehler, den ich je machen konnte."

Der Sänger und das Model sind seit acht Jahren verheiratet und erwarten ihr drittes gemeinsames Kind.

(dpa)