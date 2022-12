Seltenes Schauspiel: Mars verschwindet am Donnerstagmorgen hinter dem Mond

In Bayern kann am Donnerstagmorgen ein seltenes Schauspiel bewundert werden. Am Himmel wird der Mond den Mars bedecken. Unter besonderen Vorzeichen.

Wer am Donnerstagmorgen nach oben blickt, kann ein seltenes Schauspiel bewundern: Der Mond wird den Mars bedecken. Zwar ist es keine Seltenheit, dass Sterne und Planeten durch den Mond bedeckt werden. In diesem Fall ist aber vieles anders. Die Marsbedeckung steht unter außergewöhnlichen Vorzeichen –welche sie noch deutlich spektakulärer machen.

Mond bedeckt Mars am Donnerstag: Seltenes Schauspiel dank Vollmond

Am Donnerstag, 8. Dezember 2022, herrscht Vollmond. Gleichzeitig erreicht der Mars seine größte Helligkeit und den größten scheinbaren Durchmesser, den er zu bieten hat. Das hat zur Folge, dass sich mit dem Mond das hellste Objekt am Nachthimmel vor das zweithellste Objekt, den Mars, schieben wird. Der Vollmond wird nicht zu übersehen sein und um 5.08 Uhr seine volle Größe erreicht haben.

Der Mars, der auf der Erde etwa 100-mal kleiner erscheint wie der Mond, dürfte in seiner strahlend roten Farbe in Opposition ebenfalls nicht zu übersehen sein. Es dürfte sich daher ein ähnlich spektakuläres Schauspiel wie bei der Mondfinsternis im Sommer 2018 ergeben. Damals stand der "Blutmond" direkt über dem Mars.

Und noch etwas ist am Donnerstagmorgen besonders: Mond und Mars stehen Anfang Dezember sehr hoch am Himmel. Das verspricht eine gute Sicht ohne Hindernisse am Horizont.

Wann schiebt sich der Mond vor den Mars?

Das Schauspiel am Himmel wird in Bayern um kurz nach 5.00 Uhr früh beginnen. Etwa eine Stunde später wird der Rote Planet auf der anderen Mondseite wieder nach und nach wieder auftauchen. Ein gutes Timing, denn die Szenerie kommt dem Sonnenaufgang nicht in die Quere.

Die Sonne wird in Bayern am Donnerstagmorgen etwas später als 7.30 Uhr aufgehen. Das komplette Schauspiel wird also in der Morgendämmerung stattfinden. Beste Voraussetzungen, um es verfolgen zu können. Die Vorzeichen für das astronomische Event sind bestens.