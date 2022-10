"Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben": Alles rund um TV-Termin, Handlung und Wiederholung

Im Oktober erscheint "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben". Wissenswertes rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und zur Wiederholung gibt es hier.

Im Oktober werden Sie in das Jahr 1943 – also in Kriegszeiten – zurückversetzt. "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben" handelt von einer Jüdin, die aufgrund der immer fortschreitenden Nazifizierung in Deutschland vor der Wahl steht, das Land zu verlassen oder auf die Deportation in ein Konzentrationslager zu warten.

Das Drama von Marco Rossi beruht auf einer wahren Begebenheit und lehnt an den Roman "Das Paradies so fern" von Sophia Mott an.

Möchten Sie gerne mehr zu "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben" erfahren? Wann ist der TV-Termin? Wer sind die Darsteller? Wovon handelt der Film? Gibt es eine Übertragung im TV oder Stream? Gibt es eine Wiederholung? Sie müssen nicht lange suchen, denn wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Wann ist der TV-Termin von "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben"

Noch diesen Monat wird "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben" ausgestrahlt. Der offizielle TV-Termin ist am 10. Oktober 2022. Der Film dauert insgesamt 89 Minuten. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? " Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben"

" – Ein gestohlenes Leben" Wann? 10. Oktober 2022

10. Oktober 2022 Wo? ARD ( TV und Stream)

( und Stream) Wer? Thekla Carola Wied uvm.

Das ist der Cast von "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben"

Die Hauptrolle der "Martha Liebermann" wird von der vielfach ausgezeichneten Thekla Carola Wied übernommen. In weiteren Hauptrollen sind folgende Schauspieler mit von der Partie: Rüdiger Vogler, Fritzi Haberlandt, Franz Hartwig, Daniel Noël Fleischmann, Wanja Mues, Vladimir Korneev sowie Lana Cooper. Die Besetzung besteht allerdings noch aus weiteren Personen. Daher haben wir für Sie eine Übersicht zu allen Rollen und den jeweiligen Schauspielern:

Rolle Besetzung Martha Liebermann Thekla Carola Wied Luise Wagner Lana Cooper Rudolf Teubner Franz Hartwig Baron Edgar von Uexküll Arnd Klawitter Carl Solbach Wanja Mues Martin Bach Daniel Noël Fleischmann Hanna Solf Fritzi Haberlandt Gräfin Lagi von Ballestrem Johanna Polley Benjamin Kasakow Vladimir Korneev Max Liebermann Rüdiger Vogler Käthe Riezler Katinka Auberger Droschkenfahrer Jörg Westphal Thomas Wagner Sebastian Weiss Gustav Böss Christoph Müller Blondes Mädchen Elena Raitermannová Erster Bahnpolizist Lukáš Kunst Zweiter Bahnpolizist Zbyšek Humpolec Arzt Zdenek Cernín

Hier erhalten Sie eine Übersicht von den weiteren Beteiligten von "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben":

Musik: Leonard Petersen

Kamera : Jan Prahl

Buch: Marco Rossi

Regie: Stefan Bühling

Das ist die Handlung von "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben"

"Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben" spielt in Berlin im Jahr 1943. Martha Liebermann, eine großbürgerliche Witwe und Jüdin, genießt eigentlich hohes Ansehen. Ihr Ehemann, Max Liebermann, war Künstler und entwickelte weltberühmte Bilder. Die 85-jährige Martha Liebermann steht nun vor einer wichtigen Entscheidung. Soll sie das Land verlassen oder auf die Deportation in ein Konzentrationslager warten? Als Jüdin bleibt ihr außer der Flucht wohl kaum etwas anderes übrig. Noch bieten ihr die wertvollen Bilder ihres verstorbenen Ehemannes Schutz, die Frage ist allerdings, wie lange noch.

Marthas Freunde möchten sie überzeugen ein Bild illegal zu verkaufen, um eine Flucht mithilfe der Widerstandsgruppe von Hanna Solf zu finanzieren. Der "Solf-Kreis" war eine von Frauen angeführte Widerstandgruppe. Der Gestapo-Kommissar Teubner versucht allerdings den Regimegegnerinnen eine Falle zu stellen. Der Kunstexperte Solbach ist undurchsichtig. Auch die treue Haushälterin Luise muss Martha fürchten.

Martha muss vorsichtig sein und überlegen, wem sie vertrauen kann und zeigt ihre wahre Größe und Klugheit. Eines ist klar: Martha Liebermann lässt sich ihre Würde vom NS-Regime nicht nehmen.

"Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben": Übertragung im TV oder Stream

"Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben" wird am 10. Oktober in der ARD im TV übertragen. Parallel wird es einen Live-Stream geben. Der Film beginnt zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Gibt es eine Wiederholung von "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben"?

Das Drama um Martha Liebermann wird drei Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar sein. Außerdem gibt es eine Wiederholung in der ARD. Der Film "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben" läuft am 11. Oktober 2022 um 01.30 Uhr im Ersten als Wiederholung.

Im Oktober sehen Sie nicht nur "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben", sondern auch "Preis des Schweigens" in der ARD.