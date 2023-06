Bürgerrechtler Martin Dibobe: Er war Berlins erster schwarzer U-Bahn-Fahrer

Martin Dibobe musste viel erleiden und wurde als Bürgerrechtler zum Vorbild. Hier erfahren Sie, warum Google ihn nun mit einem Doodle ehrt.

Der kamerunische Bürgerrechtler und Berliner U-Bahn-Fahrer Martin Dibobe hat sich in der Weimarer Republik für die Gleichstellung von Menschen in und aus den ehemaligen deutschen Kolonien eingesetzt. Am 27. Juni 1919 forderten er und 17 weitere Afrikaner in einer Petition an die deutsche Regierung die Unabhängigkeit sowie Bürgerrechte für alle Menschen im deutschen Kolonialreich. Aus diesem Grund hat Google Martin Dibobe am 27. Juni eigenen Angaben zufolge ein Doodle gewidmet.

Bürgerrechtler und U-Bahn-Fahrer: Wer war Martin Dibobe?

Martin Dibobe wurde laut demokratie-geschichte.de am 31. Dezember 1876 in Kamerun geboren. 1884 wurde das Land zu einer deutschen Kolonie. Als Sohn eines Duala-Oberhaupts lernte Martin Dibobe in einer Missionsschule lesen und schreiben.

Noch in seiner Jugend wurden er und viele andere Afrikaner von der deutschen Regierung nach Berlin beordert. Hier sollten sie laut demokratie-geschichte.de ab 1896 an einer "Völkerschau" teilnehmen. Diese Ausstellungen sollten die Deutschen mit "exotische Attraktionen" über das tägliche Leben in Afrika informieren und Unterstützung für den Kolonialismus sammeln.

Der von der Bundesregierung geförderten AG Orte der Demokratiegeschichte zufolge wurde Martin Dibobe nicht nur in der Völkerschau zum "Faszinationsobjekt". Wissenschaftler sollen sich zudem mit ihm befasst und etwa seinen Kopf vermessen sowie seine Sprache analysiert haben. Laut Doodle-Erklärung von Google lebte der Bürgerrechtler sechs Monate lang "unter schrecklichen Bedingungen und wurde im Berliner Treptower Park als "Ausstellungsstück" des afrikanischen Lebens gezeigt".

Trotzdem ist Martin Dibobe nach Ende der Ausstellung in Berlin geblieben, hat dort eine Schlosserlehre absolviert und erhielt später eine Stelle bei der Berliner U-Bahn. Hier arbeitete er sich der Doodle-Beschreibung zufolge "zum ersten schwarzen Lokführer der Stadt hoch".

Während seiner Zeit in Berlin trat Martin Dibobe laut demokratie-geschichte.de immer wieder in Austausch mit den deutschen Behörden - insbesondere mit dem Reichskolonialamt, denn er hatte sich in eine Deutsche verliebt und wollte eine Heiratserlaubnis erhalten. Obwohl sich das Standesamt laut Google-Erklärung weigerte, konnte das Paar später mit Unterstützung eines Geistlichen heiraten. Google zufolge wird vermutet, dass die deutsche Regierung Martin Dibobe um 1907 zurück nach Kamerun schickte, um beim Bau einer neuen Eisenbahnlinie zu helfen. Während dieser Zeit teilte er seine Ansichten zur Gleichberechtigung von Afrikanern mit den Menschen in seinem Heimatland.

Nach dem Ersten Weltkrieg: Versailler Vertrag und die Martin-Dibobe-Petition

Im Zuge des Versailler Vertrags verlor das Deutsche Reich 1919 seine Kolonien an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs - darunter auch Dibobes Heimatland Kamerun. Laut demokratie-geschichte.de richtete Martin Dibobe in diesem Zusammenhang gemeinsam mit 17 weiteren Afrikanern aus den deutschen Kolonien eine Petition an das Kolonialamt. Die Hoffnung: Ihre Forderungen nach Unabhängigkeit und Bürgerrechten für alle Menschen im deutschen Kolonialreich sollten ebenfalls vor der Deutschen Nationalversammlung in Weimar Gehör finden. Laut Google wurde die Petition mit 32 Forderungen von der Regierung jedoch ignoriert.

Zu den Forderungen, die sich aus Martin Dibobes sozialdemokratischen Überzeugungen speisten, zählten demokratie-geschichte.de zufolge etwa folgende:

Grundrechte für die koloniale Bevölkerung

keine Prügelstrafe und Misshandlungen mehr

Einführung der Schulpflicht

Aufhebung der rassistischen Trennung zwischen Weißen und Schwarzen

Selbstverwaltung durch die Kolonien

ein Mindestmaß an Souveränität und Freiheit

einen ständigen Gesandten im Reichstag

Kamerun ist später unter französische Herrschaft gefallen und als Martin Dibobe 1922 zurückkehren wollte, verweigerte man ihm laut Google die Einreise. Der Bürgerrechtler ist anschließend nach Liberia gereist, wo er höchstwahrscheinlich starb.

Martin Dibobe: Google Doodle als Dank für seine Vorbildfunktion

Heute erinnert eine Gedenktafel an Martin Dibobes Bemühungen an seiner alten Adresse in Berlin. Google schreibt in seinem Beitrag zum Doodle vom 27. Juni: "Angesichts des unverhohlenen Rassismus setzte sich Dibobe stets für die Rechte Afrikas ein und ebnete den Weg für künftige Aktivisten. Wir danken Martin Dibobe für seine Vorbildfunktion für künftige Verfechter der schwarzen Unabhängigkeit."

Illustriert wurde das Doodle von der in Berlin lebenden Künstlerin Helene Baum-Owoyele. Zu sehen ist Martin Dibobe laut googlewatchblog.de sowohl in seiner Rolle als Zugführer als auch als Bürgerrechtler. In dem farbenfrohen Doodle trägt er seine Arbeitskleidung als U-Bahn-Fahrer und hält seine Petition in den Händen.