Martin Semmelrogge im Dschungelcamp 2023: Australien verweigert Einreise - war's das jetzt mit dem Einzug?

Es gab ein unerwartetes Stühlerücken kurz vor dem Start ins Dschungelcamp 2023: Kandidat Martin Semmelrogge durfte nicht nach Australien einreisen - noch nicht?

Das Unglück hatte sich bereits angekündigt. Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! (IBES)-Kandidat Martin Semmelrogge ist am Freitag nicht in das Dschungelcamp 2023 gezogen. Die Moderatoren verrieten in Folge 1, dass er wohl in Doha hängengeblieben sei. Schuld ist anscheinend sein Vorstrafen-Register, das den australischen Behörden ein Dorn im Auge sein soll, so jedenfalls berichtet es die bei diesem Thema für gewöhnlich gut informierte BILD-Zeitung.

Der Sender RTL müsste dann kurzfristig den Pool der Kandidatinnen und Kandidaten für das Dschungelcamp 2023 wieder auffrischen - und hat es mit der Nominierung von Djamila Rowe getan.

Zuvor war noch spekuliert worden, ob es der 67-Jährige, der laut Sonja Zietlow "häufiger als Barbara Salesch" im Gerichtsaal saß, doch noch rechtzeitig schaffen würde. Der Star-Schauspieler soll zu einer letzten Verzweiflungstat gegriffen haben. Doch der Reihe nach, was genau ist passiert?

Martin Semmelrogge im Dschungelcamp 2023: Visa-Probleme wegen Vorstrafen-Register?

Schon vor ein paar Tagen kam die Frage auf, wo der Schauspieler aus Filmen wie "Das Boot" oder Hollywood-Meisterwerk "Schindlers Liste" steckt. Als einziger der offiziell verkündeten Kandidaten saß er noch nicht im Flieger Richtung "Down Under".

RTL hielt sich hierzu zunächst bedeckt. Auf Anfrage der BILD-Zeitung erklärte der Privatsender, die Anreise von Semmelrogge verzögere sich aufgrund "produktionstechnischer Gründe". Eine sehr schwammige Formulierung, die darauf schließen lässt, das man beim Sender bereits ahnte, dass die Visa-Probleme des 67-Jährigen sich zu einer ernsthaften Hürde für die Einreise auswachsen könnte.

Dschungelcamp 2023: Martin Semmelrogge schickt Brief an Australiens Behörden

Semmelrogge wurde angeblich vor der Einreise nach Australien zusätzliche Auflagen gemacht. Um einreisen zu können, soll er BILD zufolge unter anderem einen "Bettelbrief" an die australischen Behörden geschrieben haben, in dem er versichert haben soll, seine Vorstrafen zu bereuen. Doch der Brief brachte nicht den gewünschten Durchbruch.

Dschungelcamp 2023: Wo steckt Martin Semmelrogge jetzt?

Zurzeit soll sich Semmelrogge noch in Katar aufhalten, der letzten Zwischen-Station für alle Europäer auf dem Weg nach Australien. Hier soll er auch sein Schreiben an die australischen Behörden aufgesetzt haben. Ob ihm die Einreise doch noch gewährt wird, steht aktuell noch nicht fest.

Für den Auftakt am ersten Sendetermin von Staffel 16 am Freitag, dem 13. Januar, hat es noch nicht hingehauen. Am Ende der ersten Folgen gab "der Neue", Moderator Jan Köppen, vielleicht einen kleinen Hinweis, der Hoffnung macht. Nach der Ankündigung von Tessas Dschungel-Prüfung bei der Samstagfolge ließ er im letzten Nebensatz fallen: "Vielleicht ist dann der Semmelrogge auch dabei."