Rund 500.000 Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

Beim Brand der Lagerhalle einer Firma in Heilbronn ist ein geschätzter Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Da die Flammen auf eine Gasleitung übergriffen, stellten die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben die Gaszufuhr und den Strom ab. In der Halle waren mehrere Maschinen. Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderte so ein Übergreifen auf weitere Gebäude. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar.

