Spanien führt teilweise wieder Maskenpflicht ein

Weil die Zahl der Atemwegserkrankungen in Spanien stark steigt, hat das Gesundheitsministerium eine teilweise Maskenpflicht beschlossen. Zudem gibt es Empfehlungen.

Nicht nur im frostig kalten Deutschland nimmt die Zahl der Atemwegserkrankungen wie Grippe und Corona aktuell Fahrt auf. Auch in Spanien sind die Krankheitsfälle durch die Feiertage stark angestiegen. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist laut einem Bericht von El Universal innerhalb einer Woche um 60 Prozent gestiegen. Deswegen führt Spanien nun wieder eine Maskenpflicht in Gesundheitszentren ein.

Maskenpflicht in Spanien in Gesundheitszentren, Empfehlung für Apotheken

Sechs Regionen hatten bereits vor der Anordnung freiwillig eine Maskenpflicht eingeführt. Nun muss ganz Spanien mitziehen. In Krankenhäusern, Altersheimen und Arztpraxen ist das Tragen einer Maske nun wieder Pflicht. Kommunen können allerdings von der Vorschrift zur Empfehlung übergehen, wenn die Zahl der Erkrankungen in zwei aufeinanderfolgenden Wochen sinkt. Das Tragen von Masken wird beispielsweise für private Kliniken und Apotheken, die in einem ursprünglichen Vorschlag des Gesundheitsministeriums ebenfalls von der Pflicht betroffen waren, nur empfohlen. Auch für Sozialzentren und öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn gilt eine Empfehlung.

Die Entscheidung zur Maskenpflicht in Gesundheitszentren kommt nicht bei allen gut an. Laut der Tageszeitung El País kündigte die Regionalregierung im Baskenland an, rechtliche Schritte dagegen zu prüfen. Das Gesundheitsministerium würde mit der Anordnung in ihre Zuständigkeiten eingreifen. Die Regionalregierung hatte davor bereits beschlossen, dass eine Empfehlung zum Tragen einer Maske ausreichen würde.

Maskenpflicht in Spanien: Lauterbach spricht Empfehlung für Deutschland aus

In Deutschland gibt es aktuell keine Maskenpflicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte wegen steigender Coronazahlen das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Impfungen empfohlen.