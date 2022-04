Staffel 2 von "Matrjoschka": Alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung

"Matrjoschka" läuft Mitte April mit Staffel 2 auf Netflix. Hier erfahren Sie mehr zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung der Serie. Außerdem gibt es einen Trailer.

Die Dramedy-Serie "Matrjoschka" kehrt mit einer zweiten Staffel zu Netflix zurück. "Matrjoschka" feierte im Februar 2019 Premiere und läuft in Amerika unter dem Namen "Russian Doll". Natasha Lyonne und Amy Poehler fungieren als ausführende Produzentinnen.

Die Serie handelt von einer Frau, die die Nacht ihres 36. Geburtstags wie in einer Zeitschleife immer wieder aufs Neue erlebt. Jedes Mal stirbt sie, nur um anschließend wieder auf der Toilette ihrer Geburtstagsfeier zu Bewusstsein zu kommen. Um diesen Kreislauf zu verlassen, muss sie jedoch erst eine Wandlung durchleben.

Was passiert in den neuen Folgen? Und aus welchen Schauspielern setzt sich der Cast von Staffel 2 zusammen? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast der zweiten Staffel von "Matrjoschka". Am Ende finden Sie außerdem den offiziellen Trailer.

Start-Termin: Ab wann ist "Matrjoschka" mit Staffel 2 bei Netflix zu sehen?

Die zweite Staffel der Serie "Matrjoschka" geht am Mittwoch, 20. April 2022, bei Netflix an den Start.

Handlung: Darum geht es in Staffel 2 von "Matrjoschka"

Die zweite Staffel spielt vier Jahre nachdem Nadia und Alan der tödlichen Zeitschleife entkommen kommen. Auf einmal entdecken die beiden jedoch ein Schicksal, das noch schlimmer ist, als immer wieder zu sterben. Sie müssen ihre Vergangenheit erforschen, als sie durch ein Zeitportal an einem der bekanntesten Orte Manhattans landen.

Episoden: Das sind die Folgen von "Matrjoschka", Staffel 2 auf Netflix

Staffel 2 von "Matrjoschka" besteht aus insgesamt acht Folgen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Matrjoschka", Staffel 2?

Natasha Lyonne spielt die Hauptrolle der Nadia Vulvokov in "Matrjoschka". In Staffel 2 stoßen außerdem einige Neuzugänge hinzu. So sind unter anderem die aus der Serie "Schitt’s Creek" bekannte Schauspielerin Annie Murphy und "House of Cards"-Star Carolyn Michelle Smith sowie Sharlto Copley neu mit dabei.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Hauptdarsteller im Cast von "Matrjoschka" und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Natasha Lyonne Nadia Vulvokov Greta Lee Maxine Charlie Barnett Alan Zaveri Yul Vazquez John Reyes Elizabeth Ashley Ruth Brenner

Trailer: Erste Einblicke in Staffel 2 von "Matrjoschka"

Damit Sie sich einen Eindruck von Staffel 2 der Netflix-Serie "Matrjoschka" verschaffen können, haben wir hier den englischsprachigen Original-Trailer mit der Ankündigung der zweiten Staffel für Sie: