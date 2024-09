ZDF trennt sich nach Belästigungsvorwürfen offenbar von Moderator Matthias Fornoff

Moderator und Politikjournalist Matthias Fornoff muss offenbar das ZDF verlassen. Der Sender trenne sich nun endgültig von dem 61-Jährigen, berichtet die Bild, nachdem bereits im Mai Belästigungsvorwürfe gegen ihn bekannt geworden waren. Auf Anfrage der Boulevardzeitung habe ZDF-Sprecherin Ulla Niemann bestätigt: „Matthias Fornoff ist nicht mehr für das ZDF tätig.“

Drei langjährige Redakteurinnen hatten sich über ein Fehlverhalten Fornoffs beschwert, wie im Mai bekannt wurde. Der Journalist, zu diesem Zeitpunkt der Vorgesetzte der Frauen, habe sie in „unangenehme persönliche Situationen“ gebracht und sie hätten sich dadurch belästigt gefühlt. Laut Bild will Fornoff die Entscheidung des ZDF jedoch anfechten. Er habe über seinen Anwalt Widerspruch eingelegt.

Belästigungsvorwürfe gegen Matthias Fornoff: ZDF reagierte bereits im Mai

Nachdem die Vorwürfe im Mai in der Öffentlichkeit bekannt geworden waren, reagierte das ZDF, indem es Fornoff vom Posten als Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen versetzte, wie der Sender damals der dpa bestätigte. Zum 1. Juni erhielt er eine Aufgabe ohne Führungsverantwortung.

Fornoff sollte ursprünglich erst zum 1. November den Posten an die ZDF-Journalistin Shakuntala Banerjee übergeben, doch wegen des Vorfalls reagierte der Sender. Kommissarisch übernahm die damalige Vize-Leiterin der Redaktion, Antje Pieper, den Posten - bis Banerjee im November übernimmt.

Fornoff will laut Bericht Widerspruch einlegen

Der öffentlich-rechtliche Sender hatte damals mitgeteilt, dass Fornoff „künftig eine neue Aufgabe in der ZDF-Chefredaktion übernehmen“ werde. Zuvor hätten die Mainzer die Beschwerden gegen ihn geprüft. Noch im Mai hatte Fornoff seine „Fehler eingestanden und die getroffene Entscheidung des ZDF akzeptiert“, hieß es da noch. Warum das ZDF sich nun für eine Trennung entschied, ist nicht bekannt.

Noch Ende Juli hatte der Sender dem Tagesspiegel auf Nachfrage mitgeteilt, dass „noch nicht entschieden“ sei, wie es mit Fornoff beim ZDF weitergehe. Der Moderator habe sich nach Bekanntwerden des Vorfalls sogleich in den Urlaub begeben und Überstunden abgebaut und war zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder zurück.

Fornoff ist einem breiten Publikum bekannt. Er war in den vergangenen Jahren häufig in prominenten Formaten des Mainzer Senders zu sehen. Beim ZDF durchlief der 61-Jährige viele Stationen. Er war unter anderem Korrespondent im Landesstudio Berlin, Leiter des Landesstudios Brandenburg, US-Korrespondent und Studioleiter in Washington, D.C. und moderierte regelmäßig das ZDF-Politbarometer.