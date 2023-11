Reality-Experte Matthias Mangiapane ist bei "Promi Big Brother" 2023 dabei

Reality-Star Matthias Mangiapane ist bei "Promi Big Brother" 2023 dabei. Hier finden Sie ihn im Porträt, Infos rund um sein Alter und seinen Instagram-Account.

Der Reality-Star Matthias Mangiapane war schon Teil von Produktionen wie " Sommerhaus der Stars", "Das große Promi-Büßen" und dem " Dschungelcamp". Nach letzterem ließ er sich sogar seine Zähne richten und aufhellen - sein Markenzeichen. Sogar seine Hochzeit mit dem 55-jährigen Hubert Fella wurde in einer sechsteiligen Doku-Soap ausgestrahlt. Jetzt ist der erfahrene Reality-Star bei " Promi Big Brother" 2023 mit dabei und bezeichnet die Show als die "Mutter des Reality-TV".Dabei ist er nicht der einzige Reality-Profi, der ins BB-Haus einzieht. Auch andere bereits erfahrene Kandidaten nehmen an "Promi Big Brother" 2023 teil.

Hier finden Sie ein Porträt zu Matthias Mangiapane mit Informationen zu seinem Alter, seinen Social-Media Accounts und seiner Teilnahme bei Produktionen wie dem "Dschungelcamp" und "Sommerhaus der Stars".

"Promi Big Brother" 2023: Matthias Mangiapane im Porträt

Am 18. November ist Matthias Magiapane gemeinsam mit den anderen Kandidaten in das "Big Brother"-Haus eingezogen. Im TV starten die Sendetermine von "Promi Big Brother" 2023 aber erst am 20. November. Die Sendung können Sie im Free-TV oder im Stream verfolgen. Sat.1 übernimmt die Übertragung von "Promi BB". Hier stellen wir Ihnen den Kandidaten Matthias Mangiapane im Porträt vor:

Name: Matthias Mangiapane

Alter : 40

: 40 Geburtsdatum : 29.07.1983

: 29.07.1983 Geburtsort : Langen, Hessen

: Langen, Wohnort: Hammelburg , Bayern

, Bayern Beruf : Reality-TV-Star

: Reality-TV-Star Größe: 1,73m

1,73m Instagram: @matthiasmangiapane

Bekannt ist Matthias Mangiapane unter anderem durch seine zahlreichen Auftritte in TV-Shows wie "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", "Das perfekte Promi-Dinner" und "Promis unter Palmen".

Der Halbitaliener war vor seiner Fernsehkarriere als freier Handelsvertreter und Friseur tätig, gründete eine Reiseagentur und war Inhaber eines Sonnen- und Nagelstudios. Seit 2011 ist er im Fernsehen zu sehen - seine TV-Karriere begann mit der Garten Soap "Ab ins Beet" vom Sender VOX. Mit zunehmendem Erfolg kam auch seine zunehmende Bekanntheit im deutschen Reality-TV: So gewann Matthias 2017 zusammen mit seinem Mann im "Sommerhaus der Stars" den dritten und beim "Dschungelcamp" 2018 den fünften Platz. Im März 2020 schaffte er es bei "Promis unter Palmen" auf Platz zwei und im selben Jahr siegte er im "Promiboxen".

Reality-Experte Matthias Mangiapane bei "Promi Big Brother" 2023

Für seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2023 verspricht Matthias Mangiapane viel Spaß, denn er versichert in einem Presseinterview mit Sat.1, dass er während der Aufzeichnung der Reality-Show keine besonderen Erwartungen an Luxus hat. Doch es wäre ihm schon lieber in einem Palast oder Schloss zu leben, statt im Freien oder auf einem Schrottplatz. Er möchte bis zum Schluss dabei sein, um für die Unterhaltung der Zuschauer zu sorgen. Zwar hoffe er auf eine schöne und entspannte Zeit in der Sendung, doch ihm sei bewusst, dass das Zusammenleben auf engem Raum für Konfrontationen und Spannungen sorgen könne. Er sehe das Zusammenleben mit Fremden und die 24-stündige Kamerabeobachtung als eine Herausforderung an, die er gerne meistern würde. Matthias hat nur in den Reality-Formaten, an denen er teilgenommen hat, Erfahrung vom WG-Leben gesammelt und schätze seine Ruhe sehr. Deswegen teilt er im Interview mit, dass am Zusammenleben mit Fremden genau das ein Problem werden könnte. Doch seine Mitkämpfer und "Gegner" sollen sich dennoch in Acht nehmen: Man dürfe ihn nicht unterschätzen.