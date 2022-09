Matthias Reim muss Konzerte wegen "längerfristiger Behandlung" absagen

Matthias Reim muss wegen gesundheitlichen Problemen seine anstehenden Konzerte absagen. Der Veranstalter Semmel Concerts will Ausweichtermine finden.

Matthias Reim muss alle anstehenden Konzerte im September und Oktober absagen. Das teilte der Veranstalter Semmel Concerts via Instagram mit. Der Sänger leidet unter gesundheitlichen Problemen, welche sich in den letzten Tagen offenbar verschlechtert haben. Der 64-Jährige musste sich nach Angaben seines Veranstalters am Abend des 1. Septembers in eine "intensive ärztliche Behandlung" begeben.

Matthias Reim sagt Konzerte ab: Längerfristige Behandlung steht an

"Neben seiner Stimmbandentzündung haben sich weitere, ernstere Probleme ergeben, die eine längerfristigen Behandlung erfordern und mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden", heißt es in dem Statement von Semmel Concerts: "Wir müssen ihm eine längere Erholungspause geben, und sind zuversichtlich, dass er für die Arenakonzerte im Dezember wieder vollständig fit sein wird."

Der Schlager-, Rock- und Pop-Sänger hätte im September und Oktober unter anderem in Nürnberg, Potsdam und Gera auftreten sollen. Die Termine sollen nun verlegt werden. In den nächsten Tagen will der Veranstalter Ausweichtermine für die Konzerte von Reim bekanntgeben. Semmel Concerts zeigte sich in dem Statement zuversichtig, dass der Sänger im Dezember wieder vollständig genesen ist und Arena-Konzerte wahrnehmen können.

Video: dpa

Reim soll am Dezember wieder auf der Bühne stehen

Zum Abschluss des Jahres 2022 stehen Konzerte in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig und Magdeburg auf dem Programm. Dann soll Reim auch wieder seinen größten Hit singen können: "Verdammt, ich lieb' dich". Der Song wurde weltweit mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft und stand 16 Wochen lang an der Nummer eins der deutschen Musikcharts.

"Wir wünschen Matthias alles Gute und bitten Euch für die erneuten Unannehmlichkeiten um Verständnis. Dieter Semmelmann und das Team von Semmel Concerts", endet das Statement von Reims Veranstalter. Bei den Genesungswünschen kann man sich nur anschließen.