Die Mautgebühren in Deutschlands Nachbarländern

Wer im Sommerurlaub die Autobahnen von Deutschlands Nachbarländern nutzen will, der wird oftmals zur Kasse gebeten. Ein Maut-Überblick.

Viele Reisende führt der Weg jedes Jahr zumindest zunächst über die Straßen unserer Nachbarländer. Da ist es wichtig, über die Straßenregeln und auch die Mautgebühren Bescheid zu wissen.

In Deutschland wurden die Mautgebühren nach einer langen, zähen und teils kontroversen Auseinandersetzung in der Politik und einem europäischen Urteil letztlich nicht eingeführt. In einigen anderen Ländern der EU gilt allerdings eine Straßenmaut für Pkw. Darunter einige von Deutschlands Nachbarländern.

Mautgebühren in Österreich: Vignette auch digital erhältlich

Seit dem 1. Januar 1997 gibt es in Österreicht das berüchtigte "Maut-Pickerl". Mit diesem Begriff wird die Vignette bezeichnet, die in diesem Jahr zum 25. Jubiläum marillefarben gehalten ist. Völlig unabhängig von der Farbe kostet eine Vignette für zehn Tage 9,60 Euro. Die Vignette stellt allerdings ein Auslaufmodell dar, was auch damit zu tun hat, dass sie von Einheimischen kaum verwendet wird. Die Österreicher nutzen in der Regel die digitale Maut, bei der durch eine Kennzeichenerkennung kontrolliert wird. Neben der 10-Tages-Vignette gibt es auch eine Jahresvignette. Diese wird vor allem um Weihnachten herum als Werbegeschenk angepriesen.

Gekauft werden können die Vignetten in Tankstellen. Die digitale Maut kann online bei der österreichischen Autobahn-Gesellschaft ASFINAG bezahlt werden. Privatkunden sollten allerdings mindestens 18 Tage vor der Reise buchen, da es ein Rücktrittsrecht gibt. Geschäftskunden können allerdings sofort losfahren. Laut der ASFINAG wird fast das komplette Geld, welches in Österreich durch die Maut eingenommen wird, für die Instandhaltung und Erneuerung der Autobahnen ausgegeben. Wer Transitstrecken wie die Tauernautobahn, den Karwankentunnel oder den Brenner nutzen will, der muss noch einmal einen Extra-Betrag bezahlen. An diesen Stellen sind Mautstationen vorhanden, die Maut kann aber auch online entrichtet werden. Dann geht die Durchfahrt bedeutend schneller.

Mautgebühren in der Schweiz: Die Jahresvignette

Die Autobahnvignette wurde in der Schweiz im Jahr 1984 eingeführt. Damit hatten die Schweizer die erste Vignette in Europa. Um die Autobahn nutzen zu dürfen, braucht man in der Schweiz eine Jahresvignette. Angebote wie eine 10-Tages-Vignette gibt es hier nicht. Wenn man den Preis aufs Jahr hochrechnet, ist die Schweizer Autobahnvignette allerdings relativ günstig. Sie kostet 40 Schweizer Franken, was im gegenwärtigen Umrechnungskurs in etwa 40 Euro entspricht. Wenn man die Summe mit den Lebenskosten im deutschen Nachbarland vergleicht, ist das geradezu ein Schnäppchen. Heißt aber auch: Wer über die Silvester in der Schweiz ist oder durch die Schweiz muss, der braucht zwei Vignetten. Eine vor Neujahr und eine nach Silvester.

Die kompletten Erträge der Maut fließen in der Schweiz in den Betrieb, den Bau und den Unterhalt des Netzes der Schweizer Nationalstraßen. Übrigens: In jedem Jahr wechselt die Farbe der Vignette, was sie zu einem beliebten Sammlerobjekt macht. Im Jahr 2022 ist sie in violett eingefärbt. Ab 2023 soll es dann möglich sein, auch eine E-Vignette zu nutzen.

Mautgebühren in Italien: Im Norden ist es teurer

Auch auf den italienischen Autobahnen muss Maut gezahlt werden. Wer in Italien auf eine solche auffährt, der muss an einer Mautstelle ein Ticket ziehen. Wenn die Autobahn wieder verlassen wird, wird dieses wiederum an einer Mautstelle ausgewertet. Bezahlt werden kann bar und per Karte. Die Kosten für die italienische Maut richten sich nach den gefahrenen Kilometern. Ein Kilometer kostet im Durchschnitt sieben Cent. Wenn man von Mailand nach Rom, durch das halbe Land, fährt, dann müssen 42 Euro geblecht werden. Auffällig ist, dass die Preise im Süden von Italien deutlich günstiger als im Norden sind. Das gilt allerdings für mehr als nur die Maut.

Durch die zahlreichen Mautstationen kann man auf den italienischen Autobahnen durchaus einiges an Zeit verlieren. Schneller geht es mit dem Telepass. Dabei handelt es sich um ein Lesegerät, welches an der Windschutzscheibe installiert wird. Mit diesem kann man bei den Mautstellen recht schnell durchfahren, das Gerät liest die Daten vor der Schranke ein. Die Maut wird dann vom Bankkonto eingezogen. Einige Autobahnen sind in Italien auch kostenlos zu befahren. Das ist beispielsweise auf Sizilien der Fall, aber auch von Salerno nach Reggio Calabria.

Mautgebühren in Frankreich: Die Maut hat Tradition

Die Maut hat in Frankreich Tradition. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1946 die erste Autobahn des Landes gebaut, im Jahr 1955 wurde dann die Maut eingeführt. Diese ermöglichte den Bau von 7600 Kilometern Autobahn, was 80 Prozent des gesamten Umfangs der Strecke darstellt. Heute gibt es mancherorts kostenlose Abschnitte, beispielsweise in der Bretagne oder im Elsass. Ansonsten wird die Maut in Frankreich je nach Strecke fällig. Pro Kilometer fallen im Durchschnitt neun Cent an. Je nach Region variieren die Preise teils stark. Teure Strecken können knapp 20 Euro für 100 Kilometer kosten, günstigere sechs Euro. Brücken und Tunnel kosten teilweise extra. Der bekannte Mont-Blanc-Tunnel kostet für PKW aktuell rund 50 Euro.

Im Februar 2022 wurden die Mautgebühren in Frankreich kräftig angehoben. Bezahlt werden kann diese an den Mautstellen bar oder per Kreditkarte. Auch die elektronische Variante ist durch eine Mautbox, ähnlich wie in Italien, möglich. Diese wird an der Windschutzscheibe befestigt. Mit den Boxen kann man recht schnell durch die Mautstationen kommen.

Mautgebühren in Tschechien

In Tschechien muss auf Autobahnen seit dem 1. Januar 1995 eine Maut gezahlt werden. Damals fiel eine Entscheidung gegen eine streckenbezogene Maut und für eine zeitbezogene. Es gibt drei Optionen: Es kann die Gebühr für zehn Tage, 30 Tage und ein Jahr gezahlt werden. Für zehn Tage fallen 18 Euro an, für die zweite Option 23 Euro und für das ganze Jahr 70 Euro. Eine Besonderheit: Die Gebühr ist für Fahrzeuge, die mit Erdgas oder Biogas betrieben werden, nur halb so hoch.

Bis Anfang 2021 musste eine Vignette gekauft werden, die an die Windschutzscheibe zu kleben war. Seitdem gibt es das moderne System der E-Vignette. Diese kann online gekauft werden, wobei das Fahrzeugkennzeichen registriert wird. Kontrolliert wird über ein satellitengestütztes System.

