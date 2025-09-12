„Maxton Hall“: Staffel 2 kommt – Fans können sich über eine weitere Ankündigung freuen

Staffel 2 von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ erscheint laut Amazon Prime Video noch 2025. Zum einjährigen Jubiläum der ersten Staffel bekommen Fans besondere Einblicke in die Fortsetzung. Exklusive Bilder, ein Behind-the-Scenes-Video und ein offizieller Trailer (siehe weiter unten) lassen bereits erkennen, dass die Geschichte von Ruby und James mit noch mehr Emotionen, Drama und Intensität weitergeht.

Die von UFA Fiction produzierte Serie erreichte weltweit Spitzenplätze in den Prime Video Charts und wurde in über 120 Ländern als Top-Titel gefeiert. Die neue Staffel basiert auf „Save You“, dem zweiten Band der Bestseller-Reihe von Mona Kasten, die bei LYX erschienen ist.

Wann kommt „Maxton Hall“, Staffel 2?

Im September 2024 wurden die Dreharbeiten für die zweite Staffel der internationalen Erfolgssendung erfolgreich abgeschlossen. Die Fans dürfen sich nun über ein konkretes Startdatum freuen: Am 7. November 2025 wird die Geschichte von Ruby Bell und James Baufort fortgesetzt.

Die Handlung von „Maxton Hall“: Worum dreht es sich in Staffel 2?

Die Serie „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ erzählt die Geschichte von Ruby Bell, einer ehrgeizigen Schülerin aus einfachen Verhältnissen, die dank eines Stipendiums an der renommierten Maxton Hall Academy aufgenommen wird. Dort trifft sie auf James Beaufort, den reichen und charismatischen Sohn einer einflussreichen Familie.

Ruby gerät in einen Skandal, als sie ein brisantes Geheimnis über James’ Familie entdeckt, das ihr Leben an der Schule völlig verändert. James versucht zunächst, Ruby zum Schweigen zu bringen, doch zwischen ihnen entwickelt sich eine intensive Liebesgeschichte voller Höhen und Tiefen.

Nachdem die erste Staffel mit einem dramatischen Wendepunkt endete – James erfährt vom plötzlichen Tod seiner Mutter, während Ruby ihren Triumph in Oxford feiert – wird die Beziehung der beiden auf eine harte Probe gestellt.

Laut Amazon Prime Video geht die Geschichte damit weiter, dass Ruby nach einer mit James verbrachten Nacht glaubt, endlich alles erreicht zu haben. Ihr großes Ziel scheint greifbar nah, doch der unerwartete Schicksalsschlag in James’ Familie verändert alles. Er ist es schließlich selbst, der Ruby aus ihrer Glückseligkeit reißt und sie mit einer bitteren Realität konfrontiert. Für Ruby ist der Schmerz unermesslich. Noch nie zuvor hat sie so tiefe Gefühle für jemanden empfunden – und noch nie wurde sie so verletzt. Sie sehnt sich nach ihrem alten Leben zurück, in dem sie unauffällig durchs Internat ging und nichts mit der exklusiven Welt ihrer Mitschüler zu tun hatte. Doch James lässt sie nicht los, denn er setzt alles daran, Ruby zurückzugewinnen. Neben den beiden Protagonisten nehmen im Hintergrund noch weitere Liebesgeschichten ihren Lauf.

Hätten Sie gern einen Blick hinter die Kulissen? Hier kommt er.

Besetzung von „Maxton Hall“, Staffel 2: Diese Schauspieler gehören zum Cast

Amazon Prime hat für Staffel 2 diese Besetzungsliste bekanntgegeben – mit dem verheißungsvollen Zusatz „unter anderem“:

Damian Hardung als James Beaufort

Harriet Herbig-Matten als Ruby Bell

Sonja Weißer als Lydia

Ben Felipe als Cyril

Fedja van Huêt als Mortimer

Runa Greiner als Ember

Justus Riesner als Alistair

Andrea Guo als Lin

Frederic Balonier als Kieran

Trailer zu „Maxton Hall“, Staffel 2

Im offiziellen Teaser gibt es erste Eindrücke zur neuen Staffel von „Maxton Hall“:

Wie geht es nach Staffel 2 mit „Maxton Hall“ weiter?

Mit der Bekanntmachung des Startdatums von Staffel 2 bestätigte Prime Video die Produktion einer dritten Staffel. Die Fortsetzung basiert auf „Save Us“, Teil 3 der Trilogie von Mona Kasten. Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten werden wieder die Hauptrollen übernehmen.