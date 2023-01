"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über den Verteidigungsminister

In der Talkshow "Maybrit Illner" heute am 19. Januar 2023 geht es um den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius und seinen Kurs. Welche Gäste sind dabei?

Dass Boris Pistorius als Bundesverteidigungsminister die Nachfolge von Christine Lambrecht antritt, ist in dieser Woche das Top-Thema in den Talkshows. Schon bei "Maischberger" gestern am 18. Januar 2023 wurde darüber diskutiert. Und auch bei " Maybrit Illner" wird heute Abend ab 22.15 Uhr im ZDF darüber gesprochen.

Welche Gäste empfängt Maybrit Illner im Studio? Wie lässt sich die Sendung sehen und gibt es eine Wiederholung? Hier folgen die Informationen zur Talkshow am 19. Januar 2023.

Thema bei "Maybrit Illner" am 19. Januar 2023

Was bedeutet es, dass Boris Pistorius neuer Verteidigungsminister ist? Ist Bundeskanzler Olaf Scholz ein Befreiungsschlag gelungen oder ist das eher ein Armutszeugnis für die Ampel-Regierung? Es ist zu erwarten, dass die Gäste bei " Maischberger" heute Abend sehr unterschiedliche Meinungen haben.

Es geht aber in der Talkshow nicht nur um die Person an sich, sondern auch um den Kurs in der Verteidigungspolitik. Im Fokus steht dabei die Unterstützung der Ukraine, die Leopard-Panzer von Deutschland bekommen könnte.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 19. Januar 2023

Diese Gäste sind heute Abend in der aktuellen Sendung von "Maybrit Illner" im ZDF dabei:

Kevin Kühnert ( SPD ): Generalsekretär

Generalsekretär Serap Güler ( CDU ): MdB, Mitglied des Verteidigungsausschusses, CDU-Bundesvorstandsmitglied

MdB, Mitglied des Verteidigungsausschusses, CDU-Bundesvorstandsmitglied Carlo Masala : Militärexperte, Professor für Internationale Politik , Universität der Bundeswehr in München

Militärexperte, Professor für Internationale , Universität der in Anna Sauerbrey : Journalistin, Koordinatorin Außenpolitik bei der Zeit

Journalistin, Koordinatorin Außenpolitik bei der Zeit Thomas Kleine-Brockhoff : German Marshall Fund of the United States (GMF)

of the (GMF) André Wüstner : Oberst, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner moderiert die Talkshow schon seit 1999. Anfangs hatte die Sendung noch den Namen "Berlin Mitte", bevor sie 2007 in "Maybrit Illner" umbenannt wurde.

Begonnen hatte die journalistische Karriere von Illner in der DDR. Dort arbeitete sie als Journalisten bei Fernsehen der DDR. Nach der Wende stieg sie 1992 beim ZDF-Morgenmagazin ein und übernahm sechs Jahre später die Leitung der Sendung.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

Die Talkshow "Maybrit Illner" läuft donnerstags im ZDF. Die Folge am 19. Januar 2023 beginnt um 22.15 Uhr. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es auch kostenlos einen Live-Stream auf der Seite des ZDF.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" vom 19. Januar 2023

Die Folgen von "Maybrit Illner" lassen sich online in der Mediathek des ZDF nachholen. Außerdem gibt es eine Wiederholung im Fernsehen: Der Sender phoenix zeigt die aktuelle Folge am Freitag, 20. Januar 2023, ab 16 Uhr.

