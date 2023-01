"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über das Thema Panzer-Lieferungen

Die Gäste der Talkshow "Maybrit Illner" diskutieren heute am 12. Januar 2023 über die angekündigten Panzer-Lieferungen an die Ukraine. Hier erfahren Sie, wer dabei ist.

" Maybrit Illner" läuft heute Abend ab 22.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe im ZDF. Hier werden nicht nur die Gäste vorgestellt - Sie bekommen auch Infos rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

Thema bei "Maybrit Illner" am 12. Januar 2023

Dass Deutschland den Schützenpanzer Marder bis Ende März an die Ukraine liefern möchte, hat viele überrascht. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das immer vehement ausgeschlossen und eine "furchtbare Eskalation" genannt.

Wie kam es zu dieser Wendung, die laut Umfragen von den Bürgern skeptisch gesehen wird? Ist sie eine gute Idee? Und ist nun auch eine deutsche Lieferung des Kampfpanzers Leopard an die Ukraine denkbar? Das sind einige der Fragen, die bei "Maybrit Illner" heute beim Thema "Panzerwende in Berlin – wo sind jetzt die roten Linien?" diskutiert werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 12. Januar 2023

Sechs Gäste hat Maybrit Illner heute Abend im Studio. Hier bekommen Sie eine Übersicht:

James G. Stavridis : ehemaliger US-Admiral und früherer Oberbefehlshaber der Nato in Europa (SACEUR)

ehemaliger US-Admiral und früherer Oberbefehlshaber der in (SACEUR) Jessica Rosenthal ( SPD ): JUSO-Vorsitzende

JUSO-Vorsitzende Norbert Röttgen ( CDU ): Außenpolitiker, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag

Außenpolitiker, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Nicole Deitelhoff : Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main , Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)

Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der , Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) Anna Sauerbrey : Journalistin, Koordinatorin Außenpolitik bei der Die Zeit

Journalistin, Koordinatorin Außenpolitik bei der Die Zeit Katrin Eigendorf : ZDF -Auslandsreporterin

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren und wuchs damit in der DDR auf. Sie arbeitete zuerst als Journalistin beim Fernsehen der DDR. Nach der Wende gehörte sie ab 1992 zu den Moderatoren des ZDF-Morgenmagazins, das sie ab 1998 leitete.

1999 übernahm die Journalistin und Moderatorin dann die Leitung der Talkshow "Berlin Mitte" - die ab 2007 dann in "Maybrit Illner" umbenannt wurde. Privat ist über Illner bekannt, dass sie in zweiter Ehe verheiratet ist.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

Die Talkshow ist donnerstags im Free-TV im ZDF zu sehen. Außerdem gibt es auf der Seite des Senders eine Übertragung im Live-Stream.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat, kann die Talkshow freitags auf dem Sender phoenix nachholen. Die aktuelle Folge von "Maybrit Illner" vom 12. Januar 2023 wird dort am 13. Januar ab 16 Uhr als Wiederholung gezeigt. Außerdem sind alle Ausgaben nach der Ausstrahlung im Fernsehen auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine der nächsten Folgen

In der Regel ist die Talkshow "Maybrit Illner" donnerstags von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen - abhängig vom anderen Programm kann es aber zu Verschiebungen kommen. Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen:

12.01.2023, 22.15 Uhr

19.01.2023, 22.15 Uhr

26.01.2023, 22.15 Uhr

(sge)