"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über das Thema Trump und Europa

"Maybrit Illner" läuft heute Abend ab 22.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe im ZDF. Hier werden nicht nur die Gäste vorgestellt – Sie bekommen auch Infos rund um Übertragung, Wiederholung sowie weitere Sendetermine.

Thema bei "Maybrit Illner" am 18. September 2025

Konkret geht es bei „Maybrit Illner“ heute am 18.9.25 um US-Präsident Donald Trump und seine Rolle, die er sowie die USA für Europa spielen – insbesondere im Hinblick auf den andauernden Krieg in der Ukraine. Jüngst sorgte eine weitere Eskalation seitens der Russischen Föderation für Aufruhr: Russische Drohnen drangen in den Luftraum von Polen und Rumänien ein, überflogen somit NATO-Territorium. Europa verurteilte diese Aktion aufs Schärfste, hat aber im Grunde genommen wenig entgegenzusetzen. Trump wiederum forderte seinerseits alle Bündnispartner auf, den Kauf von russischem Öl einzustellen sowie China mit Zöllen zu bestrafen. Dann werde auch er eventuell einen härteren Kurs gegenüber Putin einschlagen.

Ist Donald Trump noch an einem Frieden für die Ukraine interessiert? Muss Europa die Hoffnung auf jede Unterstützung durch die USA aufgeben? Verfolgen Trump und Putin im Grunde dasselbe Ziel: die Schwächung Europas? Diese und weitere Fragen diskutiert Maybrit Illner heute im Rahmen ihrer Talkshow mit den anwesenden Gästen.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 18. September 2025

Folgende Gäste hat Maybrit Illner heute Abend zu sich ins Studio eingeladen – hier bekommen Sie eine Übersicht:

Norbert Röttgen (CDU): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Außenpolitiker

Ralf Stegner (SPD): Außenpolitiker

Rüdiger Bachmann: Deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler (Universität Michigan)

Susanne Wiegand: Rüstungsmanagerin (Aufsichtsrätin Volkswagen AG, ehemalige Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Renk, Beraterin Drohnenhersteller Quantum Systems)

Johannes Hano: ZDF -Autor

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner ist eine deutsche Fernsehjournalistin, Autorin und Moderatorin, die vor allem durch ihre gleichnamige ZDF-Polittalkshow einem breiteren Publikum bekannt wurde. Seit 1999 moderiert sie die Sendung, deren Titel bis 2007 „Berlin Mitte“ lautete, ehe er in „Maybrit Illner“ geändert wurde. Die 60-Jährige gehört mit ihrer Talkshow zu den festen Programmpunkten des ZDF. Geboren im Januar 1965 in Ost-Berlin, begann Illner ihre Karriere beim Fernsehen der DDR und wurde nach der Wiedervereinigung zu einem der prägendsten Gesichter der politischen Berichterstattung im gesamtdeutschen Fernsehen.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

Die Talkshow ist in der Regel donnerstagsabends im Free-TV im ZDF zu sehen. Darüber hinaus wird auf der Seite des Senders üblicherweise eine kostenlose Übertragung im Live-Stream angeboten.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Wer am Donnerstagabend keine Zeit für das Fernsehprogramm hat, kann die Talkshow freitags auf dem Sender phoenix nachholen. Die aktuelle Folge von "Maybrit Illner" vom 18. September 2025 mit dem Titel „Putins Drohnen, Trumps Spielchen – Europa nicht gerüstet?“ wird dort am 19. September ab 16 Uhr als Wiederholung gezeigt. Außerdem sind alle Ausgaben nach der regulären TV-Ausstrahlung auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.

"Maybrit Illner" 2025: Sendetermine der nächsten Folgen

Wie bereits erwähnt, ist die Talkshow "Maybrit Illner" normalerweise donnerstags von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen – abhängig vom anderen Programm kann es aber zu Verschiebungen kommen. Dies sind die Sendetermine der nächsten Folgen:

25.9.2025: 22.15 Uhr

2.10.2025: 22.15 Uhr

9.10.2025: 22.15 Uhr

16.10.2025: 22.15 Uhr