"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über die Leopard-2-Panzer für die Ukraine

Wenn "Maybrit Illner" heute Abend am 26. Januar 2023 im ZDF läuft, geht es um die deutschen Panzer für die Ukraine. Welche Gäste sind dabei?

Jetzt also doch: Nach langem Zögern hat Bundeskanzler Olaf Scholz zugestimmt, dass Deutschland 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine schickt. Die sechs Gäste von Maybrit Illner werden heute Abend darüber diskutieren, was diese Entscheidung bedeutet. Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung am 26. Januar 2023, die ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist.

Thema bei "Maybrit Illner" am 26. Januar 2023

Lange galt Olaf Scholz als Blockierer, während vor allem osteuropäische Länder Panzer-Lieferungen an die Ukraine forderten. Wie kam es nun zu der Wende, dass Deutschland den Leopard 2 doch an die Ukraine liefert und verbündeten Ländern Lieferungen erlaubt? Welchen Einfluss wird das auf den Krieg in der Ukraine haben? Und ist diese Entscheidung ein Risiko für Deutschland?

Solche Fragen werden die Gäste bei "Maybrit Illner" beim Thema "Deutsche Panzer gegen Russland – notwendig, aber gefährlich?" diskutieren.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 26. Januar 2023

Die deutschen Panzer-Lieferungen an die Ukraine sind umstritten. Es könnte daher bei "Maybrit Illner" heute Abend kontroverse Diskussionen der Gäste geben.

Diese Politiker, Journalisten und Experten sind in der Sendung dabei:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP ): Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag , Mitglied des FDP-Bundesvorstandes

Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen , Mitglied des FDP-Bundesvorstandes Ralf Stegner ( SPD ): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Matthias Gebauer : Chefreporter beim Spiegel

Chefreporter beim Spiegel Ben Hodges : Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa , NATO Senior Mentor for Logistics

Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in , Senior Mentor for Logistics Jana Puglierin: Politikwissenschaftlerin, Leiterin des Berliner Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations ECFR und Senior Policy Fellow des EFCR für auswärtige Beziehungen

Politikwissenschaftlerin, Leiterin des Berliner Büros der Denkfabrik European ECFR und Senior Policy Fellow des EFCR für auswärtige Beziehungen Franz Alt : Journalist, Autor und Pazifist

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner begann ihre journalistische Karriere in der DDR. Dort arbeitete sie als Journalisten bei Fernsehen der DDR. Nach der Wende wirkte sie zuerst beim ZDF-Morgenmagazin mit. Seit 1999 moderiert sie ihre bekannte Talkshow im ZDF, die bis 2007 noch "Berlin Mitte" hieß.

Übertragung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" im Free-TV und Live-Stream

Die Talkshow "Maybrit Illner" läuft donnerstags im ZDF. Dort ist die Ausgabe vom 26. Januar 2023 heute Abend ab 22.15 Uhr zu sehen. Gleichzeitig gibt es auf der Seite des ZDF eine Übertragung im Live-Stream.

"Maybrit Illner" als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Ganze Folgen von "Maybrit Illner" lassen sich kostenlos und online in der Mediathek des ZDF nachholen. Außerdem wiederholt der Sender phoenix die Folgen einen Tag später im Fernsehen. Die aktuelle TV-Wiederholung ist dort am 27. Januar ab 16 Uhr zu sehen.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine der nächsten Folgen

Maybrit Illner läufts normalerweise donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF. Manchmal kommt es aber zu Verschiebungen oder Ausfällen. So legt die Talkshow am 16. Februar eine Pause ein. Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen:

02.02.2023, 22.15 Uhr

09.02.2023, 22.15 Uhr

23.02.2023, 22.15 Uhr

