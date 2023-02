Talkshow

vor 31 Min.

Maybrit Illner heute am 23.2.23 mit Olaf Scholz: Wie gut führt der Kanzler?

In der Talkshow "Maybrit Illner" heute am 23.2.23 muss sich Bundeskanzler Olaf Scholz Fragen zu Krieg, Krisen und zur Koalition stellen. Den Live-Stream gibt es schon am Nachmittag.

Artikel anhören Shape