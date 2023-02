"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über den "Doppelwumms"

In der Talkshow "Maybrit Illner" geht es heute am 9. Februar 2023 darum, wem die Entlastungen in der Krise wirklich helfen. Zwei der Gäste sind Christian Lindner und Friedrich Merz

Maybrit Illner und ihre Gäste nehmen sich heute Abend wieder ein aktuelles Thema vor und diskutieren über den oft zitierten "Doppelwumms". Wer ist alles dabei? Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow am 9. Februar 2023, die ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist.

Thema der Talkshow "Maybrit Illner" heute am 9. Februar 2023

Als "Doppelwumms" bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz die Entlastungen in der Energiekrise. Doch kommen die wirklich bei den Bürgern an? Oder streichen die Energie-Versorger nun einfach mehr Gewinne ein. Um diese Fragen geht es in der Talkshow "Maybrit Illner" heute Abend.

Das ZDF hat den Titel der Sendung so angekündigt: "Die Kosten der Krise – wem hilft der Doppelwumms?". Vier Gäste werden darüber diskutieren.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 9. Februar 2023

Maybritt Illner hat heute zwei Spitzenpolitiker zu Gast: Bundesfinanzminister Christian Lindner und CDU-Chef Friedrich Merz. Das sind alle Gäste der Talkshow am 9. Februar 2023 im Überblick:

Christian Lindner (FPD): Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender

Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender Friedrich Merz : CDU-Partei- und Unionsfraktionsvorsitzender

CDU-Partei- und Unionsfraktionsvorsitzender Annabel Oelmann : Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen

Vorständin der Jens Südekum : Professor für internationale Volkswirtschaftslehre aus Düsseldorf

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Sie wuchs in der DDR auf und startete später auch ihre journalistische Laufbahn beim Fernsehen der DDR.

Nach der Wende wechselte Maybrit Illner zum ZDF. Anfangs war sie noch beim Morgenmagazin zu sehen, dessen Leitung sie schließlich übernahm. Im Jahr 1999 begann sie dann, die Talkshow "Berlin Mitte" zu moderieren - die 2007 den Namen der Moderatorin bekam.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV im ZDF und im Live-Stream

"Maybrit Illner" läuft donnerstags im ZDF. Die Sendung am 9. Februar 2023 ist von 22.15 bis 23.15 Uhr auf dem Sender zu sehen. Wer eine Online-Übertragung bevorzugt, findet gleichzeitig auf der ZDF-Seite einen Live-Stream.

Talkshow "Maybrit Illner" als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die aktuelle Folge von "Maybrit Illner" wird wie gewohnt auch einen Tag später beim Sender phoenix gezeigt. Die TV-Wiederholung läuft dort am 10. Februar 2023 ab 16 Uhr.

Alternativ lässt sich die Sendung auch online nachholen. Das ZDF veröffentlicht die Folgen der Talkshow nach der Ausstrahlung immer in der Mediathek.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maybrit Illner" läuft normalerweise am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Es kann aber auch zu Ausfällen und Verschiebungen kommen. So gibt es in der kommenden Woche keine Folge. Stattdessen bestimmt "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" das Programm.

Hier finden Sie die nächsten Sendetermine der Talkshow "Maybrit Illner" samt Sendezeit im Überblick:

09.02.2023, 22.15 Uhr

23.02.2023, 22.15 Uhr

02.03.2023, 22.15 Uhr

09.03.2023, 22.15 Uhr

16.03.2023, 22.15 Uhr

23.03.2023, 22.15 Uhr

