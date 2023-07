Burgerliebe bis zum Altar: Hier können Sie bei McDonald's heiraten und ein Hochzeitsmenü genießen

Burger-Fans aufgepasst: Der Fast-Food-Gigant McDonald's hat ein Hochzeits-Catering ins Leben gerufen. Bislang wird das jedoch nicht überall angeboten.

McDonald's gibt seinen Kunden jetzt ein ganz besonderes Versprechen: Bis dass der Tod - oder der letzte Cheeseburger - euch scheidet! Tatsächlich hat der Fast-Food-Gigant aus den USA ein Hochzeits-Catering ins Leben gerufen. Doch es gibt einen kleinen Haken: Der Service ist noch nicht weltweit verfügbar. Wo Heiratswillige das Hochzeitscatering buchen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Die erste McDonald's-Filiale in Deutschland eröffnete vor mehr als 50 Jahren in München. Die ersten Gäste mussten erst noch lernen, dass man einen Burger mit den Händen isst.

McHochzeit-Menü bei McDonald's: Dieses Land bietet Catering an

Das Hochzeitspaket, getauft unter dem Motto "Die Hochzeit unvergesslich machen", kostet umgerechnet etwas mehr als 200 Euro. Dafür bekommt man etwa 100 Chickenburger oder 100 Cheeseburger oder 100 Packungen mit jeweils vier Chicken Nuggets. Wie die McDonald's-Presseabteilung auf eine Anfrage der "The Sun" antwortete, sei das Paket nicht für Hochzeitsfeiern in den Filialen gedacht, sonder nur für das Essen außer Haus.

Für diejenigen, die schon länger von diesem Angebot träumen, hat McDonald's laut dem Pressestatement weitere Dienstleistungen geplant. Gegen Aufpreis bietet das Schnellrestaurant sogar ganze Essensstände an. Allerdings scheint es so, dass Ronald McDonald, der Maskottchen-Clown, nicht zum Paket gehört, auch wenn einige Fans diesen Wunsch in den Sozialen Medien geäußert haben.

Ein Wehmutstropfen für hiesige Kunden: Das Catering-Angebot von McDonald's beschränkt sich derzeit leider nur auf Indonesien. Auf dem indonesischen Instagram-Account des Fast-Food-Riesen sammelte der Ankündigungspost, der Burger, Chicken Nuggets und einen Brautstraß zeigt, Ende Juni mehr als 25.000 Likes und 1500 Kommentare und die Fans des "goldenen "M"" waren ob der Ankündigung regelrecht aus dem Häuschen.

Heiraten in McDonald's-Restaurant? In Hongkong ist dies möglich

Trotz dieser Begeisterung hat McDonald's Deutschland bislang aber kein Interesse gezeigt, dem indonesischen Trend zu folgen. Dies erfuhr die Bild auf Anfrage bei der Pressestelle.

Übrigens: In Hongkong geht McDonald's laut eines Welt-Berichts sogar noch einen Schritt weiter: Paare können ihre Ehe in den Fast-Food-Restaurants besiegeln. Für umgerechnet etwa 900 Euro wird fast alles, von Einladungen über Luftballons bis hin zu einem speziellen Brautkleid-Burgerfett-Schutz, bereitgestellt. Der einzige Nachteil? Kein prickelnder Sekt zum Anstoßen, da in McDonald's-Filialen kein Alkohol ausgeschenkt werden darf. Stattdessen gibt es die altbekannten Softdrinks – serviert in Pappbechern.

Übrigens: Zum Thema Hochzeit gibt es die skurrilsten Ideen, zum Beispiel Sologamie, also sich selbst zu heiraten.