McDonald's ändert Big-Mac-Rezeptur: Was ändert sich beim neun Rezept?

Erstmals ändert sich die Zubereitung einiger Burger von McDonald’s Deutschland. Darunter auch der Klassiker: Der Big Mac. Warum es nun zu dieser Änderung kam und was sich geändert hat.

Wer zu McDonald's geht, weiß eigentlich immer, was er bekommt. Denn die Burger, Pommes, Nuggets und Co. sehen immer gleich aus und schmecken immer gleich. Seit Jahrzehnten ist das bereits so. Nun hat sich das aber geändert. Denn gleich vier Burger-Klassiker von McDonald's haben ein Makeover bekommen. Mit dabei: Der Big Mac.

Neuer Big Mac: Was ändert sich?

Neben dem wohl berühmtesten McDonald's-Burger, dem Big Mac, definiert die Restaurantkette drei andere Klassiker neu: Neue Rezepturen gibt es auch für den Cheeseburger, den Hamburger und den Hamburger Royal Käse. Aber was hat sich geändert?

Laut Konzernangaben gibt es für all diese Burger zukünftig "fluffigere Burger-Brötchen und saftigere Pattys durch eine geänderte Zubereitung". Der Big Mac kommt zukünftig außerdem mit mehr Sauce auf den Tisch. Außerdem würden die Zwiebeln nun direkt auf die Rindfleisch-Pattys gelegt, weil das den Patty im Geschmack würziger mache. Auch der Schmelz des Käses würde jetzt neu kontrolliert. Es seien nur kleine Veränderungen, die aber einen neuen Geschmack formten, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns.

McDonald's: Warum ändert das Unternehmen jetzt die Zubereitung?

Laut McDonald's selbst müssten auch Klassiker mit der Zeit gehen. Ausschlaggebend sei der Geschmack der Restaurantgäste gewesen, die sich wohl ein Upgrade für den Big Mac wünschten.

Dabei scheint die geänderte Rezeptur der vier Klassiker-Burger nur der Anfang zu sein. Weltweit möchte das Unternehmen sukzessive Änderungen seiner Produkte vornehmen.

