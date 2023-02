Medien

ARD eröffnet Studio in Kiew

Die ARD eröffnet ein Studio in Kiew.

Unabhängige Berichterstattung ist gerade in Kriegszeiten eminent wichtig. Dafür will die ARD in Kiew präsent sein.

Die ARD richtet ein neues Studio im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein. Das teilte der öffentlich-rechtliche Westdeutsche Rundfunk (WDR), der die Federführung innehat, am Freitag in Köln mit. Wer die Leitung übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Die Ukraine zählte bislang zum Berichtsgebiet des ARD-Studios Moskau. Seit einem Jahr führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. WDR-Intendant Tom Buhrow sagte: "Wir wissen nicht, wann dieser Krieg enden wird. Seine Folgen werden uns auf jeden Fall noch sehr lange beschäftigen." Der Senderchef ergänzte: "Umso wichtiger ist es, dass wir längerfristig in Kiew präsent sind, um für unser Publikum eine unabhängige Berichterstattung aus dem Land sicherstellen zu können." (dpa)

