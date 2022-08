BR-Intendantin: "Verfehlungen in der RBB-Spitze" überschatten gesamte ARD

Die Affäre an der Spitze des RBB beschäftigt auch die ARD. Erstmals äußert sich nun öffentlich die Chefin des Bayerischen Rundfunks ausführlich - zur ARD und zur Kritik am eigenen Haus.

Angesichts der RBB-Krise hat die Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, größtmögliche Transparenz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angemahnt. "In meiner Vorstellung können wir nicht gläsern genug arbeiten", sagte sie in einem Hörfunkinterview des "Medienmagazins" von BR24. "Transparenz einerseits nach innen und andererseits nach außen halte ich für essenziell."

Wildermuth sagte, "dass die Verfehlungen in der RBB-Spitze jetzt auch die Arbeit der gesamten ARD überschatten". Das besorge sie sehr. "Das macht mich ein Stück weit auch fassungslos und wütend", sagte die seit 2021 amtierende BR-Intendantin. "Es ist jedenfalls ein einmaliger Vorgang in der ARD. Und es erschüttert uns alle, uns alle auch als Co-Intendanten und Co-Intendantinnen."

Wildermuth fordert "verantwortungsvollen Umgang" mit Rundfunkbeitrag

Besonders wichtig sei der verantwortungsvolle Umgang mit dem Rundfunkbeitrag der Menschen. "Das ist Geld, das uns anvertraut wurde von den Beitragszahlenden. Und da haben wir mit großer Verantwortung damit umzugehen", sagte Wildermuth.

RBB-Intendantin Patricia Schlesinger war vom Rundfunkrat ihres Senders abberufen worden - als erste Intendantin in der ARD. Zuvor hatte sie bereits selbst ihren Rückzug erklärt, sowohl als Intendantin als auch vom ARD-Vorsitz. Vorwürfe unter anderem der Vetternwirtschaft weist sie zurück.

Bayerischer Rundfunk bestimmt Gehälter nicht selbst

In der RBB-Affäre sind auch zusätzliche leistungsbezogene Gelder für Führungskräfte in die Kritik geraten. Wildermuth betonte für ihr Haus: "Kann ich ganz klar sagen: Nein, das gibt es nicht. Wir haben keinerlei leistungsbezogene Vergütung für Führungskräfte im Bayerischen Rundfunk."

Über ihr eigenes Gehalt von rund 340.000 Euro im Jahr sagte Wildermuth: "Sie wissen, dass es in unserem Land natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was ist eine angemessene Bezahlung, und damit am Ende des Tages auch, was ist der Wert von Arbeit und der Wert einer Tätigkeit." Im BR sei das klar geregelt, die Vertragskonditionen der Führungsebene bestimme der BR nicht selbst: "Der Rundfunkrat wählt die Intendantin, der Verwaltungsrat legt die Konditionen fest."

Dienstwagen, Fahrer und zu hohe Gehälter - gerechtfertigte Kritik?

Auf Kritik an den hohen Vertragskonditionen der Technik-Direktorin des BR, Birgit Spanner-Ulmer, reagierte die Intendantin mit dem Verweis: Die ursprünglichen Konditionen stammten aus dem Jahr 2012 vor ihrer eigenen Amtszeit.

Fragen gab es unter anderem zur Nutzung zweier Dienstwagen und Fahrer durch die Direktorin. Wildermuth sagte, Spanner-Ulmer habe "laut Vertrag den Anspruch auf einen Dienstwagen und Fahrer, den sie auch privat nutzen kann". Es gebe logistische und arbeitszeitrechtliche Umstände, die es nahelegen, dass Fahrer wie auch Auto im Wechsel zur Verfügung stehen. "Deswegen ist sehr fälschlich von zwei Fahrern und Dienstwagen die Rede. Es geht um Wechselfahrer und Wechselfahrzeug."

Problematik von vergüteten Nebentätigkeiten

Wildermuth verwies auch auf Änderungen in der Vertragspolitik bei dieser Top-Führungsebene unter der Intendantin. "Alle jüngeren Verträge mit Direktorinnen und Direktoren im Bayerischen Rundfunk haben diesen Passus nicht mehr."

Spanner-Ulmer übt auch ein vergütetes Aufsichtsratsmandat bei der Salzgitter AG aus, das laut Wildermuth ebenfalls früher genehmigt worden sei. Dies sei der einzige Fall einer vergüteten Nebentätigkeit unter den BR-Direktoren in einem Bereich außerhalb des BR oder der ARD. "Sie hat auch angekündigt, dass sie das Mandat, das läuft im Frühjahr nächsten Jahres aus, nicht verlängern wird."

Rundfunkrat und Verwaltungsrat fungieren als Kontrollgremien

Beim BR gibt es aktuell fünf Direktorinnen und Direktoren, zwei fürs Programm und drei für Verwaltung, Technik und juristische Fragen. Sie werden von der Intendantin oder dem Intendanten vorgeschlagen. Der Rundfunkrat als Aufsichtsgremium muss zustimmen. Der Verwaltungsrat als zweites vor allem für Finanzen zuständiges Kontrollgremium ist wiederum für die eigentlichen Vertragskonditionen zuständig.

Wildermuth betonte angesichts der Affäre um den RBB zugleich: "Aber es ist auch Zeit, nach vorne zu schauen und zu schauen: Welche Lektionen lernen wir daraus?" Als BR-Intendantin, halte sie es "für absolut selbstverständlich, dass wir uns immer wieder dauernd unsere internen Prozesse, Regularien, Workflows anschauen".

Selbstkritisch: Bayerischer Rundfunk überarbeitet Compliance-Regeln

So habe der BR schon früher Kontrollmechanismen nachgeschärft. Im Frühjahr sei etwa das Vier-Augen-Prinzip bei Verträgen mit externen Partnern intensiviert worden, sagte Wildermuth. "Wir gucken uns auch an, ob unsere Compliance-Regeln noch an der einen oder anderen Stelle ergänzt, modifiziert werden können." Zur Compliance zählt die systematische Überwachung des eigenen Regelwerks einer Organisation, um Missständen vorzubeugen. (dpa)