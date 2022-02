Ex-"Bild"-Chef Reichelt will wieder auf Sendung

Der geschasste "Bild"-Chef konkretisiert seine Zukunftspläne. Wenn "sein" Journalismus künftig so aussieht wie seine Twitter-Beiträge, wird es vor allem um Stimmungsmache gehen. Mehr noch als bei der "Bild".

So hätte wohl auch er getitelt: „Ex-Bild-Chef Reichelt will Fernsehen machen – und pöbelt schon wieder“, schreibt am Donnerstag die Hamburger Morgenpost und trifft es damit ganz gut. Der gestürzte Star-Journalist Julian Reichelt möchte künftig Leidenschaft und Emotionen in reichweitenstarkes Fernsehen übersetzen. Das sagte er nun in einem Podcast-Interview mit dem Magazin Cicero.

Seit ihn die Axel Springer SE im vergangenen Oktober mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entband, weil er Privates und Berufliches nicht klar getrennt habe, wird über seine Zukunft spekuliert. Zuletzt sagte er, dass er an einer neuen Medienplattform arbeite. Vor allem aber twittert sich Reichelt, der Bild TV maßgeblich vorangetrieben hatte, zunehmend in Rage – zur Freude vieler seiner 130.000 Follower. Es scheint ein Test zu sein, was funktionieren könnte.

Reichelt twittert im Sound der „Corona-Spaziergänger“ und Verschwörungsideologen

„Die größte Marktlücke im Journalismus ist Journalismus“, meinte er im Januar auf ServusTV. Zumindest mit seriösem Journalismus haben seine Tweets oft nichts zu tun. Polemischer noch als als Bild-Chefredakteur macht er mit ihnen Meinung und Stimmung: Gesundheitsminister Lauterbach nehme „rasant wahnhafte Züge an“, Masken schützten nicht unsere Gesundheit oder: Wer Kindern weiter Masken aufzwinge, „missbraucht sie de facto als menschliche Schutzschilde gegen die eigenen ... Ängste“. Es ist der Sound der „Corona-Spaziergänger“ und Verschwörungsideologen.

Eine Tonlage, die Reichelt ebenso in eigener Sache anstimmt. Zu den Vorwürfen, er habe bei Bild seine Position genutzt, um Affären einzugehen, und eine Beziehung zu einer Kollegin verschwiegen, sagte er dem Cicero: Dies seien „Lügen und Verleumdungen“. Gegen ihn sei eine „persönlich motivierte Schmutzkampagne“ am Werk, die viele dankbar aufgegriffen hätten.

Der Druck auf Verleger-Präsident Mathias Döpfner scheint zu steigen

Der Fall Reichelt ist dabei längst ein Fall Döpfner. Der Springer-CEO und Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) hatte ihn in einer öffentlich gewordenen Privatkorrespondenz, ironisch oder nicht, als letzten aufrechten Kämpfer „gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat“ bezeichnet. Die Konzernspitze um Döpfner habe laut Financial Times zudem früh von den Vorwürfen gegen Reichelt gewusst, ihn aber geschützt.

Mathias Döpfner erfuhr im BDZV zunächst breiten Rückhalt – inzwischen fordert jedoch die Funke Mediengruppe seinen Rücktritt als Verleger-Präsident. Man habe „Sorge, dass die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche gefährdet ist“, zitierte die Süddeutsche Zeitung am Mittwochabend ein Statement. Madsack-Chef Thomas Düffert trat als BDZV-Vizepräsident bereits zurück, was als Misstrauensvotum gegen Döpfner verstanden wurde.

privaten Meinungsaustausch zur Belastung für den Verband geworden bin, dann werde ich das selbstverständlich akzeptieren."