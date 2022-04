Kinderrechte: So kommentierte die 12-jährige Ella bei den "Tagesthemen"

Als zweites Kind überhaupt durfte die Hamburgerin kommentieren. Sie erinnerte daran, dass die Kinderrechte auch in Krieg, Pandemie und Klimakrise gelten.

"Was stimmt nicht mit Leuten wie Putin? Wie egal können einem Menschen sein? Werden Verträge wie die Kinderrechtskonvention nicht gemacht und unterschrieben, damit man sich daran hält?" 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, als die zwölfjährige Ella am Dienstagabend bei den "Tagesthemen" kommentierte.

Laut Angaben des Norddeutschen Rundfunks war sie damit erst das zweite Kind, das in der Nachrichtensendung den Kommentar spricht. 2007 hatte die damals ebenfalls zwölfjährige Carla aus Berlin das Thema "Klimawandel" kommentiert.

Ella, die vom gemeinsamen Kinderkanal von ARD und ZDF, KiKA, gefragt wurde, ob sie den Kommentar sprechen wolle, sagte unter anderem: "Fast alle Staaten haben der Kinderrechtskonvention zugestimmt. Aber wie man gerade in der Ukraine sieht, hat Herr Putin leider vergessen, dass sein Land auch mal unterschrieben hat." Eigentlich sollten Kinder ein Recht auf Schutz vor Gewalt, im Krieg und auf Bildung haben, fasste sie zusammen. Doch Kinder würden ermordet, ausgebeutet und müssten fliehen - und das weltweit.

Ella kritisiert auch Deutschland in ihrem Kommentar zu Kinderrechten in den "Tagesthemen"

Am Dienstag vor dreißig Jahren hatte Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert. Deren Ziel: Kinder als Menschen mit eigenen Rechten anzuerkennen und diese zu schützen. Flüchtlingskindern ist ein eigener Artikel gewidmet. Sie sollen angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung ihrer Rechte erhalten.

Im Kommentar der Zwölfjährigen kommt auch Deutschland nicht gut weg: "Wie wäre es denn, wenn wir in Deutschland ein Vorbild für die Welt in Sachen Kinderrechte wären? Aber dafür müsste man auch was tun. Ein Beispiel wäre, dass ihr uns nicht mehr so oft vergesst. Wie zum Beispiel in der Pandemie, bei der Klimakrise oder der Bildung", sagte sie. Und forderte: Die Kinderrechte sollten ins Grundgesetz – "denn an Gesetze muss man sich halten".