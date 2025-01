Post Covid: Projekt soll Diagnostik und Therapie verbessern

Mit einem Forschungsprojekt will die Marburger Unimedizin die Diagnostik und Therapie für Patientinnen und Patienten mit Corona-Spätfolgen verbessern. Digital-basiert und barrierefrei sollten passende Angebote für die Menschen in Hessen geschaffen werden, teilten die Marburger Philipps-Universität und das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) mit. Projektleiter Bernhard Schieffer habe 3,8 Millionen Euro an Fördermitteln des Bundesgesundheitsministeriums für das Projekt eingeworben.

Während der Corona-Pandemie hatte die Kardiologie des UKGM eine Spezialsprechstunde für von Post Covid betroffene Patienten eingerichtet. Auch heute noch träten diese Spätfolgen bei etwa sechs bis acht Prozent aller Re- und Neuinfektionen auf und könnten erhebliche Einschränkungen der Lebensqualität der Betroffenen bis hin zu Berufsunfähigkeit zur Folge haben, hieß es.

Als Long Covid definieren die deutschen Patientenleitlinien Beschwerden, die länger als vier Wochen nach der Corona-Infektion bestehen, als Unterform Post Covid Syndrom dauern sie länger als zwölf Wochen an. Die genauen Ursachen sind noch immer unklar.

Worauf das Forschungsprojekt abzielt

In den Covid-Ambulanzen des Uniklinikums warten den Angaben zufolge derzeit rund 3.000 Patienten jeweils bis zu ein Jahr auf einen Termin. Ziel von dem Forschungsprojekt «Progress» sei, die Wartezeit der Betroffenen bis zu Diagnose und Therapiebeginn zu verkürzen.

Im Kern geht es um einen innovativen klinischen Algorithmus, der neben standardisierter Diagnostik auch maßgeschneiderte Therapie- und Nachsorgekonzepte sowie eine Überwachung des Therapieerfolgs ermöglichen soll. Um Patienten eine schnellere Aufnahme in die ambulante Behandlung zu ermöglichen, seien Haus- und Fachärzte, Hochschulambulanzen sowie Patienten-Selbsthilfegruppen in das Projekt eingebunden.