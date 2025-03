Heraeus investiert 35 Millionen Dollar in Medizinsparte

Der Hanauer Technologiekonzern Heraeus hat 35 Millionen Dollar (33 Millionen Euro) in den Ausbau seiner Medizinsparte Medevio am Standort in Costa Rica investiert. 500 neue Arbeitsplätze sollen in dem Werk in dem mittelamerikanischen Land entstehen, wie der Konzern mitteilte. Es ist bereits die dritte Erweiterung des 2017 in Betrieb genommenen Standortes.

In dem Werk werden unter anderem Geräte zur Schmerzbekämpfung und Katheter produziert. Medevio beschäftigt nach Konzernangaben an zehn Standorten weltweit mehr als 2.200 Mitarbeiter. Der Technologiekonzern Heraeus mit Sitz im hessischen Hanau zählt nach eigenen Angaben zu den zehn größten Familienunternehmen in Deutschland und beschäftigt weltweit rund 16.400 Mitarbeitende.