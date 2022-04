B31 nach schwerem Unfall gesperrt

Auf der B31 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Die Straße ist gesperrt.

Am Donnerstag wurden mehrere Fahrzeuge in einen schweren Verkehrsunfall auf der B31 verwickelt. Laut Angaben der Polizei fuhr ein Fahrzeug gegen 15 Uhr zwischen Meersburg und Stetten. Der Fahrer des Autos geriet aus Richtung Überlingen kommend auf Höhe von Meersburg in den Gegenverkehr.

Dort stieß er zunächst mit dem Anhänger eines Lieferfahrzeugs zusammen; danach prallte er frontal in einen Oldtimer. Hinter dem Oldtimer fuhr ein Kleinbus, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Oldtimer auffuhr. Hinter der Kolonne fuhr noch ein Auto, das im Bremsmanöver in die Seitenplanke prallte und beschädigt wurde.

Unfall auf der B31 bei Meersburg: Zwei Schwerverletzte

Die Insassen des Autos, das den Unfall verursachte, blieben leicht verletzt. Unter ihnen befand sich nach Angaben der Polizei auch ein neunjähriger Junge. Die beiden Insassen des Oldtimers hingegen wurden schwer veretzt. Sie wurden in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden mit Hubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht

Wegen der Aufräumarbeiten und der Bergung der am Unfall beteiligten Fahrzeuge musste die B31 in dem Bereich gesperrt werden. Die Sperrung dauert an.

