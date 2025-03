Diese Vitamine stecken in Bier

0,5 Liter Bier enthalten eine gute Portion Vitamin B3 (Niacin). Der Hopfen liefert noch zusätzlich Bitterstoffe, die gut für den Darm sind. Leider werden die positiven Eigenschaften durch den Alkoholgehalt ausgebremst. Trotzdem kann es nicht schaden, den Vitamin-Gehalt von Bier im Hinterkopf zu haben.

Bier: Zusammensetzung und Kalorien

Energiewert:

42 kcal

176 kJ

Zusammensetzung:

0 g Fett

3,1 g Kohlenhydrate

0 g Nahrungsfasern

0,5 g Protein

4 g Alkohol

91,9 g Wasser

0,5 g Andere

Energiegehalt:

29,9 % Kohlenhydrate

4,8 % Protein

65,9 % Alkohol

Bier: Diese Vitamine sind in 100 Milliliter enthalten

Die Schweizer Nährwertdatenbank hat den Vitamin-Gehalt von Lager-Bier aufgeschlüsselt. Es handelt sich also um Durchschnittswerte. Bier enthält kein Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin C und Vitamin E, dafür aber eine gute Portion Vitamin B6 und Vitamin B3 (Niacin). Die Besonderheit: Bier liefert durch die bakterielle Gärung Spuren an Vitamin B12, das normalerweise nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Der Wert ist aber sehr gering und trägt kaum zum Erreichen des Tagesbedarfs bei.

Hier finden Sie einen Überblick aller in Bier enthaltenen Vitamine. Die Werte beziehen sich auf eine Menge von 100 Milliliter. Bei 0,3 oder 0,5 Gläsern oder Flaschen kommt demnach eine teils gute Portion Vitamine zustande. In Klammern finden Sie den Prozentsatz des Tagesbedarfs, der beim Trinken von 100 Milliliter Bier erreicht wird. Der Tagesbedarf stammt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung:

Vitamin B2 (Riboflavin): 0,03 mg , Tagesbedarf Frauen: 1,1 (3%) ; Tagesbedarf Männer: 1,4 (2%)

Vitamin B6 (Pyridoxin): 0,06 mg ; Tagesbedarf Frauen: 1,4 (4%) ; Tagesbedarf Männer: 1,6 (4%)

Vitamin B3 (Niacin): 0,77 mg ; Tagesbedarf Frauen: 14 (6%) ; Tagesbedarf Männer: 15 (5%)

Folat : 6,30 µg ; Tagesbedarf Frauen: 300 (2%) ; Tagesbedarf Männer: 300 (2%)

Pantothensäure : 0,03 mg ; Tagesbedarf Frauen: 5 (1%) ; Tagesbedarf Männer: 5 (1%)

Vitamin B12 (Ascorbinsäure): 0,02 µg ; Tagesbedarf Frauen: 95 (0%) ; Tagesbedarf Männer: 110 (0%)

Diese Vitamine sind in 100 Milliliter alkoholfreiem Bier enthalten:

Vitamin B1 (Thiamin): 0,01 mg ; Tagesbedarf Frauen: 1 (1%) Tagesbedarf Männer: 1,2 (1%)

Vitamin B2 (Riboflavin): 0,01 mg , Tagesbedarf Frauen: 1,1 (1%) ; Tagesbedarf Männer: 1,4 (1%)

Vitamin B6 (Pyridoxin): 0,04 mg ; Tagesbedarf Frauen: 1,4 (3%) ; Tagesbedarf Männer: 1,6 (3%)

Vitamin B3 (Niacin): 0,65 mg ; Tagesbedarf Frauen: 14 (5%) ; Tagesbedarf Männer: 15 (4%)

Folat : 5 µg ; Tagesbedarf Frauen: 300 (2%) ; Tagesbedarf Männer: 300 (2%)

Pantothensäure : 0,08 mg ; Tagesbedarf Frauen: 5 (2%) ; Tagesbedarf Männer: 5 (2%)

Vitamin B12 (Ascorbinsäure): 0,02 µg ; Tagesbedarf Frauen: 95 (0%) ; Tagesbedarf Männer: 110 (0%)

Bier enthält am meisten Vitamin B3 (Niacin)

Vor allem in der Bierhefe ist viel Vitamin B3 enthalten, deswegen landet auch im Endprodukt eine gute Portion. Der Körper braucht Niacin für den Energiestoffwechsel und das Nervensystem. Es trägt außerdem zum Erhalt gesunder Haut und Schleimhäute bei und kann zur Verringerung von Müdigkeit beitragen. Wer seinen Tagesbedarf decken möchte, sollte statt Bier zu Lebensmitteln mit viel Vitamin B3 greifen - das sind zum Beispiel Erdnüsse, Mandeln, Sonnenblumenkerne und Leber.