Mehr als 200 Tote nach historischen Unwettern in Spanien

Bei den verheerenden Unwettern in großen Teilen Spaniens sind weit über 200 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der am schwersten betroffenen Region Valencia im Osten des Landes liegt die offizielle Zahl der Todesopfer liegt bei 217 bis 213. Weitere drei Opfer gab es in den Regionen Andalusien und Kastilien-La Mancha. Dutzende Menschen gelten nach wie vor als vermisst.

Nach Unwetter mindestens 200 Tote in Spanien

Unwetter im Osten und Süden Spaniens hatten Überschwemmungen in den ans Mittelmeer grenzenden Regionen Andalusien, Murcia und Valencia verursacht. Mancherorts fiel innerhalb von einem Tag so viel Regen wie sonst in einem Jahr - dem Wetterdienst Aemet zufolge in einigen Orten der Region Valencia bis zu 490 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Binnen kürzester Zeit verwandelten sich Straßen in Flüsse und Bäche in reißende Ströme, die Menschen, Autos und Bäume, aber auch Infrastruktur mit sich rissen und vielerorts große Verwüstung anrichteten. Die Regierung verhängte eine dreitägige Staatstrauer.

Es sei eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der modernen Geschichte Spaniens, schreibt die spanische Zeitung El País. Am späten Mittwochnachmittag seien etwa 115.000 Menschen ohne Strom und knapp 120.000 ohne Anschluss an Telekommunikation.

Unwetter in Spanien: Provinz Valencia besonders betroffen

Die Suche nach Vermissten im Katastrophengebiet dauert derweil an. Alle Blicke richteten sich zuletzt vor allem auf ein Einkaufszentrum in Aldaia, einem Vorort der Provinzhauptstadt Valencia. Aus dem unterirdischen Parkplatz mit 2.700 Stellplätzen wird das Wasser abgepumpt. Es wird befürchtet, dass dort und auch in anderen Tiefgaragen Leichen entdeckt werden könnten.

„Die Einsatzkräfte haben bereits rund 20 Fahrzeuge durchsucht, aber keine Körper gefunden“, sagte Aldaia-Bürgermeister Guillermo Luján im staatlichen TV-Sender RTVE. Luján relativierte die dramatisierenden Berichte in einigen Medien. „Der Parkplatz war fast leer, wir schätzen, dass dort zum Zeitpunkt der Überschwemmung weniger als 100 Fahrzeuge parkten.“ Man müsse vorsichtig sein, es seien übertriebene Darstellungen im Umlauf.

Viele Menschen gelten weiterhin als vermisst

Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt bei 217 - 213 allein in der bei Urlaubern beliebten Provinz Valencia. Zudem gelten viele Menschen weiter als vermisst - eine offizielle Zahl gibt es nach wie vor nicht. Einige wenige Medien schreiben seit Tagen von 1.500, 2.000 oder sogar 2.500 Vermissten. Für diese Zahlen gibt es allerdings keine Quellen. Vermutlich basieren sie auf den Notrufen, die zum Teil schon zu Beginn des Unwetters bei den Behörden eingegangen waren. „Wir dürfen nicht spekulieren“, sagte zu diesem Thema der Minister für Territoriale Politik, Ángel Víctor Torres.

Inzwischen tauchen immer wieder auch vielerorts als vermisst geltende Personen auf. Zuletzt die Rentnerin Josefa, wie der Polizeibeamte Iván García am Montag in RTVE berichtete. „Die Freude der Angehörigen und Freunde war beim Wiedersehen riesengroß, unbeschreiblich“, erzählte der Beamte. „Sie war die ganze Zeit zu Hause, hatte aber nicht kontaktiert werden können.“ Es gebe außerdem weiterhin auch „viele Menschen, die völlig desorientiert sind“.

Rund 10.000 Polizisten der Policía Nacional sind im Einsatz

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten kamen derweil immer besser auf Touren. Am Montag waren neben rund 10.000 Polizisten der Policía Nacional und der Guardia Civil bereits mehr als 7.500 Militärangehörige im Einsatz. Sie wurden von Feuerwehr und Zivilschutz sowie von unzähligen Freiwilligen unterstützt. Es wird vermutet, dass die Aufräumarbeiten viele Tage und sogar Wochen in Anspruch nehmen werden. Der Wiederaufbau dürfte Monate dauern.

Medienberichten zufolge galten die Unwetterwarnungen am Dienstag und Mittwoch zwischenzeitlich für zehn der insgesamt 17 autonomen Gemeinschaften des Landes. Neben heftigen Regenfällen gab es auch Hagel und starke Windböen, wie Aemet mitteilte. In den sozialen Medien und über Nachrichtenapps teilten Betroffene Bilder und Videos von über die Ufer getretenen Flüssen, Sturzbächen oder aber von ihrem eigenen Standort, um eine Rettung zu erleichtern.

Dutzende Menschen in Valencia mussten die Nacht Mittwoch auf Donnerstag in Lastwagen, Autos, auf den Dächern von Geschäften oder Tankstellen oder in den obersten Stockwerken von Häusern verbringen. Teilweise waren sie auch in ihren Fahrzeugen eingesperrt und warteten auf Rettung, berichtet die spanische Zeitung El País. Im Landesinneren der Provinz Valencia waren die Regenfälle besonders heftig. Viele Straßen sind nicht befahrbar, der Flug- und der Bahnverkehr wurde eingestellt.

Bei einem Besuch in dem Katastrophengebiet wurden derweil Spaniens König Felipe und seine Angetraute mit Schlamm beworfen.

Spanien: Unwetter beeinträchtigt Bahn- und Flugverkehr in Katalonien

Die benachbarte Region Katalonien wird derweil von heftigen Niederschlägen heimgesucht. Der Flughafen in der Regionalhauptstadt Barcelona habe deshalb vormittags bereits 15 Flüge umgeleitet, teilte der spanische Verkehrsminister Óscar Puente auf X mit. In einigen Bereichen der Terminals und der Parkplätze des Flughafens gebe es Lecks. Auf Antrag des Zivilschutzes sei außerdem der gesamte regionale Bahnverkehr vorläufig eingestellt worden. Puente berichtete auch von einem Erdrutsch auf der Autobahn 27, der den Verkehr beeinträchtige. Bald werde dort aber eine Spur geöffnet werden können. Nach Berichten spanischer Medien wurden mehrere Straßen in Katalonien im Nordosten Spaniens überflutet. 150 Bildungseinrichtungen sagten nach Medienberichten den Unterricht ab.

Besonders betroffen vom Unwetter in Katalonien ist die Küstenregion um die Provinzhauptstadt Barcelona. Dort gilt bis 14.00 Uhr die höchste Warnstufe Rot des Wetterdienstes Aemet. Anwohner erhielten auf dem Handy Warnmeldungen des Zivilschutzes unter anderem mit der Empfehlung, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben und unnötige Fahrten zu vermeiden.

Suche nach den Vermissten wird durch Regenfälle erschwert

Für die Provinzen Andalusien, Aragonien, Kastilien und Léon, Katalonien, Extremadura, die autonome Region Valencia sowie die Stadt Ceuta gilt laut Aemet immer noch die Warnstufe Gelb. Es werden starke, wenn auch nicht mehr sintflutartige Regenfälle erwartet. Sie werden die Suche nach Vermissten sowie den Wiederaufbau der Infrastruktur erschweren, schreibt El País. Erneut ergiebige Regenfälle würden am Donnerstag im Süden Kataloniens sowie in Extremadura und im Westen Andalusiens erwartet. „Aber nichts von dem, was wir am Dienstag im Mittelmeerraum gesehen haben“, sagte Aemet-Sprecher Rubén del Campo. Laut El País werden mehr als 1000 Soldaten bei den Rettungsarbeiten in den betroffenen Gebieten unterstützen.

Über Mallorca und den anderen Balearen-Inseln war das Unwetter mit Starkregen bereits am Montag gezogen. Inzwischen hat sich die Situation dort wieder beruhigt. (mit dpa)