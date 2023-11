Mehrere Rinder sterben bei Scheunen-Brand in Geisingen

In einem landwirtschaftlichen Gebäude in Geisingen im Kreis Reutlingen bricht ein Brand aus. Mehrere Tiere sterben oder werden verletzt, die meisten entkommen dem Feuer.

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Dienstagvormittag in Pfronstetten-Geisingen in Baden-Württemberg. Aus bisher ungeklärter Ursache brach in dem landwirtschaftlichen Anwesen, das als Stall und Heulager dient, ein Brand aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergriff. Für einige Rinder kam die Hilfe zu spät.

Wie viele Tiere bei dem Brand starben, ist noch nicht bekannt. Weitere Rinder wurden verletzt. Der Rest der insgesamt etwa 120 Tiere konnte sich selbstständig aus dem Gebäude befreien. Bei dem Feuer stürzten Teile des Stalles ein. Auch Polizeihubschrauber waren in dem Gebiet im Einsatz, um einen Überblick über das Feuer zu haben.

Aufgrund des Großeinsatzes wurde die Hauptstraße L253 zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde über Huldstetten umgeleitet. Menschen wurden bei dem Vollbrand nicht verletzt. Laut Polizei ist das Nutzgebäude weiterhin einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei mindestens eine halbe Million Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

