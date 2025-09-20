Icon Menü
Mehrere Schüsse abgegeben?: 34-Jähriger in Rodgau angeschossen

Mehrere Schüsse abgegeben?

34-Jähriger in Rodgau angeschossen

Nach Schüssen in Rodgau sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Das Opfer wurde am Fuß verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Schützen. (Symbolbild)
    Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Schützen. (Symbolbild) Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

    Ein 34-Jähriger ist am Freitagabend in Rodgau im Landkreis Offenbach angeschossen worden. Der Tatverdächtige soll mehrere Schüsse abgegeben haben, wie die Polizei Offenbach mitteilte. Der 34-Jährige sei am rechten Fuß getroffen worden, habe das Krankenhaus jedoch noch am Abend verlassen können. Die Polizei fahnde aktuell nach dem Tatverdächtigen.

    Das Opfer und der mutmaßliche Schütze stünden nach ersten Erkenntnissen in einer Verbindung zueinander, der 34-Jährige sei vom Tatverdächtigen gezielt aufgesucht worden, hieß es. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung Unbeteiligter. Die mutmaßliche Tatwaffe sei von der Polizei aufgefunden und sichergestellt worden.

