34-Jähriger in Rodgau angeschossen

Ein 34-Jähriger ist am Freitagabend in Rodgau im Landkreis Offenbach angeschossen worden. Der Tatverdächtige soll mehrere Schüsse abgegeben haben, wie die Polizei Offenbach mitteilte. Der 34-Jährige sei am rechten Fuß getroffen worden, habe das Krankenhaus jedoch noch am Abend verlassen können. Die Polizei fahnde aktuell nach dem Tatverdächtigen.

Das Opfer und der mutmaßliche Schütze stünden nach ersten Erkenntnissen in einer Verbindung zueinander, der 34-Jährige sei vom Tatverdächtigen gezielt aufgesucht worden, hieß es. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung Unbeteiligter. Die mutmaßliche Tatwaffe sei von der Polizei aufgefunden und sichergestellt worden.