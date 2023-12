Tschechien

vor 9 Min.

Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen an Universität in Prag

Ein Krankenwagen fährt über eine Brücke. An einer Hochschule in der Prager Innenstadt sollen Schüsse gefallen sein.

Bei Schüssen an einer Hochschule in der Prager Innenstadt sind am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.

Großeinsatz in der Prager Innenstadt: Kurz vor Weihnachten fallen Schüsse an der renommierten Karls-Universität. Es gibt nach ersten Informationen Tote und Verletzte. Der Schütze sei unschädlich gemacht worden, teilte die tschechische Polizei nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstagnachmittag mit. Genaue Zahlen lagen noch nicht vor. Nach ersten Informationen soll es zu dem Vorfall an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz gekommen sein. Dort werden Geisteswissenschaften unterrichtet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, darunter waren Spezialkräften. Der Jan-Palach-Platz befindet sich nur wenige hundert Meter von der bekannten Karlsbrücke entfernt, dem Wahrzeichen der Stadt an der Moldau. Schüsse in Prager Innenstadt: Menschen sollen Gegend weiträumig meiden Die Polizei rief die Menschen auf, die Gegend weiträumig zu meiden. Anwohner sollten nicht aus dem Haus gehen. Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Universitätsgebäude mit erhobenen Armen verlassen. Nach einem Bericht des Fernsehsenders Nova soll sich der Schütze zuletzt auf dem Dach des Fakultätsgebäudes aufgehalten haben. Auch eine Explosion sei demnach zu hören gewesen. Nähere Informationen zum mutmaßlichen Schützen und einem möglichen Motiv gab es zunächst nicht. Studenten und Mitarbeiter der Universität teilten in den sozialen Medien mit, dass sie sich in Hörsälen und Büros verbarrikadiert hätten. Die Menschen sollten nun nach und nach aus dem Gebäude gebracht werden. Der Rettungsdienst schickte mehrere Rettungswagen, Notärzte und einen Großraumrettungswagen zum Einsatzort. Die Karls-Universität wurde 1348 gegründet und zählt damit zu den ältesten europäischen Universitäten. Sie hat insgesamt rund 49.500 Studentinnen und Studenten. Davon studieren rund 8.000 an der Philosophischen Fakultät, die Fächer wie Germanistik, Slawistik, Geschichtswissenschaft unterrichtet.(dpa)

