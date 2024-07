Wohnungsbrand in Hofheim - Mensch verstirbt in Klinik

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hofheim im Taunus ist ein Mensch gestorben. Die Feuerwehr öffnete die betroffene Wohnung in der Nacht gewaltsam und konnte den Brand löschen, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person, die aus der Wohnung gerettet und vor Ort erfolgreich von Rettungskräften reanimiert werden konnte. Sie verstarb jedoch noch in der Nacht im Krankenhaus aufgrund der schweren Verletzungen. Angaben zum Alter und Geschlecht machte die Behörde zunächst nicht.

Das Gebäude wurde laut Polizei gelüftet und letztlich wieder für die restlichen Bewohner freigegeben. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Brandursache sei noch unklar, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 80.000 Euro.