Meistgesprochene Sprachen der Welt im Jahr 2022: Englisch oder Mandarin?

Auf dem Globus werden noch Tausende Sprachen gesprochen. Doch nur ein Bruchteil davon ist wirklich weit verbreitet. Hier geht es um die meistgesprochenen Sprachen im Jahr 2022.

Sprachen sind das beste Kommunikationsmittel. Mit ihrem Einsatz lassen sich Barrieren überwinden - vor allem, wenn die Gesprächspartner dieselbe Sprache sprechen. Gerade in der globalen Welt kann kaum noch ein Mensch allein auf seine Muttersprache vertrauen, wenn er es weit bringen will. Hier geht es um die am weitesten verbreiteten Sprachen auf der Welt.

Als Quelle nutzen wir das Portal Ethnologue der globalen und gemeinnützigen Organisation SIL (früher auch Summer Institute of Linguistics), die sich zum Ziel gesetzt hat, "Sprachlösungen zu entwickeln, die die Möglichkeiten für ein besseres Leben verbessern". Ein Viertel der Weltbevölkerung sei allein wegen der Sprachbarrieren ausgeschlossen vom großen Ganzen.

Ethnologue veröffentlicht seit 15 Jahren Listen der populärsten Sprachen. Demnach seien im Jahr 2022 noch sage und schreibe 7151 verschiedene Sprachen in Gebrauch. Allerdings kann sich diese Zahl offenbar schnell verringern, denn 3045 von ihnen werden als gefährdet angesehen (Stand: November 2022). Diesen Status erhält eine Sprache, "wenn ihre Nutzer den Kindern ihrer Gemeinschaft eine dominantere Sprache beibringen und diese sprechen lassen".

Oftmals gebe es nur noch eine dreistellige Anzahl von Muttersprachlern. So würden sich andererseits nur 23 Sprachen auf mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung verteilen.

Welches ist die meistgesprochene Sprache der Welt im Jahr 2022?

Von den reinen Zahlen her sieht Ethnologue Englisch als die meistgesprochene Sprache im Jahr 2022 an. Geht es dagegen allein um die Zahl der Muttersprachler, ist Mandarin ganz vorne zu finden. Dabei handele es sich um die am weitesten verbreitete der 13 Sprachen, die zum Chinesischen gezählt werden. Während Englisch in 146 Ländern gesprochen wird, kommt Mandarin auf 38.

Übersicht der meistgesprochenen Sprachen der Welt im Jahr 2022

Englisch (1,5 Milliarden Menschen, primäres Land: Vereinigtes Königreich) Mandarin (1,1 Milliarden Menschen, primäres Land: China ) Hindi (602,2 Millionen Menschen, primäres Land: Indien ) Spanisch (548,3 Millionen Menschen, primäres Land: Spanien ) Französisch (274,1 Millionen Menschen, primäres Land: Frankreich) Arabisch (274 Millionen Menschen, primäres Land: Saudi-Arabien ) Bengalisch (272,7 Millionen Menschen, primäres Land: Bangladesch ) Russisch (258,2 Millionen Menschen, primäres Land: Russland ) Portugiesisch (257,7 Millionen Menschen, primäres Land: Portugal ) Urdu (231,3 Millionen Menschen, primäres Land: Pakistan ) Indonesisch (199 Millionen Menschen, primäres Land: Indonesien ) Deutsch (134,6 Millionen Menschen, primäres Land: Deutschland) Japanisch (125,4 Millionen Menschen, primäres Land: Japan ) Nigerianisches Pidgin (120,7 Millionen Menschen, primäres Land: Nigeria ) Marathi (99,1 Millionen Menschen, primäres Land: Indien ) Telugu (95,7 Millionen Menschen, primäres Land: Indien ) Türkisch (88,1 Millionen Menschen, primäres Land: Türkei ) Tamil (86,4 Millionen Menschen, primäres Land: Indien ) Yue bzw. Kantonesisch (85,6 Millionen Menschen, primäres Land: China ) Vietnamesisch (85,3 Millionen Menschen, primäres Land: Vietnam )

Übersicht der meistgesprochenen Muttersprachen der Welt im Jahr 2022

Mandarin (920 Millionen Menschen) Spanisch (475 Millionen Menschen) Englisch (373 Millionen Menschen) Hindi (344 Millionen Menschen)

Welche Länder verfügen über die größte Anzahl an Sprachen im Jahr 2022?

Hier sind in den Top 10 alle Kontinente mit Ausnahme von Europa vertreten. Dies ist die Liste:

Papua-Neuguinea (840 Sprachen) Indonesien (715 Sprachen) Nigeria (527 Sprachen) Indien (456 Sprachen) USA (337 Sprachen) Australien (317 Sprachen) China (307 Sprachen) Mexiko (301 Sprachen) Kamerun (277 Sprachen) Brasilien (238 Sprachen)

Papua-Neuguinea verfügt damit laut Ethnologue über mehr als doppelt so viele Sprachen wie ganz Europa.

Welches ist die größte Sprachfamilie auf der Welt?

Laut Ethnologue gibt es 142 verschiedene Sprachfamilien, von denen sechs als Großfamilien gelten. Es handelt sich um: Indogermanisch oder Indoeuropäisch, Afroasiatisch, Niger-Kongo, Austronesisch, Sinotibetisch und Trans-Neuguinea.

Diese seien auf der ganzen Welt verteilt, jede von ihnen umfasst mindestens fünf Prozent der bekannten Sprachen. Insgesamt machen diese großen Sechs zwei Drittel aller bekannten Sprachen aus, in ihnen sind die Muttersprachen von fünf Sechstel der Weltbevölkerung zu Hause.

Die Frage nach der größten Sprachfamilie lässt sich auf zwei Wegen beantworten. Entweder über die Anzahl der in jeder Familie zusammengefassten Sprachen oder anhand der Zahl der Menschen, die eine dieser Sprachen als Muttersprache erlernt haben.

Ranking der Sprachfamilien nach Anzahl der Sprachen

Niger-Kongo (1536 Sprachen) Austronesisch (1225 Sprachen) Trans-Neuguinea (476 Sprachen) Sinotibetisch (456 Sprachen) Indogermanisch/Indoeuropäisch (447 Sprachen) Afroasiatisch (369 Sprachen)

Alle übrigen Sprachfamilien kommen zusammen auf 2641 Sprachen.

Ranking der Sprachfamilien nach Anzahl der Muttersprachler

Indogermanisch/Indoeuropäisch (3,3 Milliarden Menschen) Sinotibetisch (1,4 Milliarden Menschen) Niger-Kongo (600 Millionen Menschen) Afroasiatisch (596 Millionen Menschen) Austronesisch (326 Millionen Menschen) Trans-Neuguinea (4 Millionen Menschen)

Alle übrigen Sprachfamilien kommen zusammen auf 1,07 Milliarden Muttersprachler.