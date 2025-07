„Menschen sind so dumm“: Was Taucher im Bodensee erleben

Er ist kein Rettungstaucher, denn dafür ist es in der Regel zu spät, wenn für Tobias Armleder und seine Kollegen am Bodensee, in anderen Gewässern oder Flüssen ein Einsatz ansteht: Immer dann, wenn jemand vermisst und nach Stunden nicht gefunden wird sowie Beweismittel beispielsweise nach Kapitalverbrechen oder auch Kampfmittel sichergestellt werden sollen, tauchen die Beamten der Wasserschutzpolizei ab – möglichst durch eine Leine gesichert. Die Einsätze sind anstrengend, vor allem im Fall von Vermissten gehen sie nicht spurlos an den Tauchern vorbei. „Immer wieder ist die Sicht unter Wasser miserabel. Gut möglich, dass einem Äste dick wie Arme den Weg versperren. Unter Wasser ist man oft fast ausschließlich aufs Fühlen angewiesen“, sagt Tobias Armleder und fügt an: „Die Fantasie muss nicht mit einem durchgehen, um zu wissen, was das bedeutet.“

