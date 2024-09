Stern auf früherer Daimler-Zentrale abgebaut

Auf der ehemaligen Konzernzentrale im Stadtbezirk Möhringen ist das Wahrzeichen des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz abgebaut worden. Ein Kran hob den Mercedes-Stern am Mittag vom Dach, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete.

Der Stern hat früheren Angaben einer Unternehmenssprecherin zufolge einen Durchmesser von 6,5 Metern. Das Unternehmen habe sich nach einer eingehenden Prüfung gegen einen erneuten Einsatz entschieden, weil der Stern und die darin verbaute Technik mehr als 30 Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen sei.

Verzögerungen beim Abbau

Der zunächst für den Herbst des vergangenen Jahres geplante Abbau hatte sich verzögert, weil nicht alle erforderlichen Rahmenbedingungen zu diesem Zeitpunkt voll erfüllt werden konnten, wie die Sprecherin mitteilte. Eine wichtige Grundvoraussetzung für den komplexen Abbau sei stabiles Wetter.

Mit der Entscheidung, die Konzernzentrale in das Werk des Autobauers im Stuttgarter Stadtbezirk Untertürkheim zu verlegen, verlor der Verwaltungsstandort der früheren Daimler-Benz AG in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung. 2006 sei das Gelände verkauft und anschließend angemietet worden, teilte die Sprecherin mit. Seit 2018 seien die Beschäftigten sukzessive an andere Unternehmensstandorte gezogen.