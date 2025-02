Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Nach dem Angriff im Holocaust-Mahnmal in Berlin laufen die Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter sollte laut Staatsanwaltschaft am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Er wird verdächtigt, am Abend zuvor einen 30-jährigen Touristen aus Spanien im Stelenfeld der Berliner Gedenkstätte attackiert und schwer verletzt zu haben.

Messerangriff am Holocaust-Mahnmal in Berlin: 19-jähriger Syrer wollte Juden töten

Inzwischen geht die Staatsanwaltschaft Berlin bei der Tat von einem antisemitischen Motiv aus. Das kündigte die Polizei am frühen Samstagnachmittag an. „Nach bisherigem Kenntnisstand, insbesondere aufgrund entsprechender Äußerungen des Beschuldigten gegenüber der Polizei, soll seit einigen Wochen der Plan in ihm gereift sein, Juden zu töten“, teilte ein Sprecher mit. Es bestehe ein Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt, teilten die Behörden mit, was auch die Auswahl des Tatorts erkläre.

Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hatte die Behörde bereits vorher bestätigt, dass der mutmaßliche Täter ein 19-jähriger Flüchtling aus Syrien ist, der in einer Unterkunft in Leipzig wohnt. Bild berichtete zuvor. Demnach hätten Beamtinnen und Beamte bereits am Wohnort des mutmaßlichen Täters in Leipzig ermittelt.

Tourist wird schwer verletzt bei Angriff im Holocaust-Mahnmal in Berlin

Die Polizei konnte den Verdächtigen am Freitag rund drei Stunden nach der Tat festnehmen. Er war noch während der Polizeimaßnahmen am Tatort auf die Beamten zugegangen, denen seine blutverschmierten Hände und Hose auffielen. Er sei leicht bekleidet gewesen und habe keine Ausweisdokumente bei sich getragen. Er habe bei der Festnahme einen klaren Eindruck gemacht, hieß es. „Ob eine psychische Erkrankung vorliegt, ist Gegenstand der Ermittlungen“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Wie am Samstagnachmittag bekannt wurde, soll er außerdem einen Koran, einen Zettel mit Versen aus dem Koran und einen Gebetsteppich bei sich getragen haben. Zahlreiche Einsatzkräfte hatten im Bereich des Tatorts bis in die Nacht zum Samstag nach Spuren gesucht. Auch Spürhunde und ein Hubschrauber seien im Einsatz gewesen.

Die Polizei konnte keine Verbindungen zu weiteren Tätern oder Organisationen feststellen. Der sächsischen Polizei sei der mutmaßliche Täter aber aufgrund verschiedener Straftaten bekannt gewesen, teilte das sächsische Innenministerium mit. Er sei jedoch kein Mehrfach- oder Intensivstraftäter. Bei den Gesetzesbrüchen habe es sich um „einfache Straftaten der allgemeinen Kriminalität“ gehandelt. Einen „Staatsschutzbezug“ habe es nicht gegeben, konkretisierte die Behörde. In Berlin sei der Beschuldigte noch nicht strafrechtlich auffällig geworden, so die Staatsanwaltschaft. Der mutmaßliche Täter sei 2023 minderjährig und allein nach Deutschland eingereist. Er habe seitdem als anerkannter Flüchtling in Sachsen gelebt und sei zu dem Zeitpunkt des Angriffs nicht ausreisepflichtig gewesen.

Mehrere Politikerinnen und Politiker verurteilten den Angriff. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bezeichnete die Gewalttat als feige. „Ich bin überzeugt, dass unsere Justiz den Täter seiner gerechten Strafe zuführen wird“, sagte Wegner. „Ich erwarte von der nächsten Bundesregierung, dass sie dafür sorgt, dass solche Täter ihren Schutzstatus verlieren und schnell unser Land verlassen müssen“, unterstrich der Politiker weiter. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser forderte rasche Konsequenzen. „Wer solche Taten begeht und den Schutz in Deutschland aufs Widerwärtigste missbraucht, der hat jedes Recht verwirkt in unserem Land zu sein“, sagte die Ministerin.

Laut Polizei sei das Opfer am Hals mit einem Messer angegriffen worden. Der Tourist aus Spanien befinde sich demnach in einem stabilen Zustand, musste aber zwischenzeitlich in ein künstlichen Koma versetzt und notoperiert werden. (mit dpa)