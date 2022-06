Frau stirbt nach Messerattacke an Hochschulgebäude in Hamm

Am Freitag hatte ein 34-Jähriger mehrere Menschen bei einer Messerattacke an der Hochschule Hamm verletzt. Nun ist eines der Opfer gestorben.

Nach der Messerattacke an der Hochschule in Hamm ist eine 30-jährige Frau am Samstagnachmittag an ihren Verletzungen gestorben. Das hat die Staatsanwaltschaft Dortmund am Sonntag mitgeteilt. Das Opfer war eine Lehrbeauftragte aus Essen.

Opfer gestorben: Drei weitere Verletzte bei Messerattacke in Hamm

Bei der Messerattacke auf dem Campus Hamm der Hochschule Hamm-Lippstadt hatte der Angreifer am Freitag außerdem zwei Studentinnen und einen Studenten verletzt. Laut Polizei stach er zuerst im Foyer auf Opfer ein. Eine 22-Jährige erlitt Schnittverletzungen an der Wange, ein Student wurde am Hals verletzt. Danach stach der Täter einer Studentin mehrmals in den Bauch - sie ist nach einer Notoperation mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Nach den Angriffen im Foyer betrat der 34-jährige Angreifer schließlich einen Hörsaal, in dem gerade eine Vorlesung stattfand. Dort stach er auf die 30-jährige Lehrbeauftragte ein. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort starb sie am Samstag.

Andere Teilnehmer der Vorlesung schafften es, den Mann nach den Angriff auf die 30-Jährige zu überwältigen. Der stellvertretende Dortmunder Polizeipräsident Ralf Ziegler nannte das sehr mutig. Es geht davon aus, dass es ohne dieses Eingreifen noch mehr Opfer gegeben hätte.

Die Polizei nahm den Mann am Tatort fest. Laut Medienberichten wohnte er in einem Studentenwohnheim nahe der Hochschule, das am Freitagabend von Ermittlern durchsucht wurde.

Polizei spricht nach Messerangriff in Hamm von "Amoktat"

Die Polizei sprach am Samstag von einer "Amoktat". Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Studenten. Er verwendete zwei Küchenmesser für die Tat, die er kurz zuvor gekauft hatte.

Von der Staatsanwaltschaft hieß es, dass der Mann unter Verfolgungsängsten und Wahnvorstellungen leide. Er habe seine Opfer wohl für Mitglieder einer Gruppe gehalten, die ihn in seiner Vorstellung töten will. Staatsanwalt Henner Kruse sagte am Samstag über die Sichtweise des mutmaßlichen Täters: "Er ist in die Fachhochschule reingegangen, um die Leute zu töten, die ihm nach dem Leben trachten."

Der 34-jährige Verdächtige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Laut einem Gutachten könnte er schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gewesen sein. (mit dpa)