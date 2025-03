Messerangriff in Bielefeld: Täter verletzt zwei Personen schwer

In Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) kam es am Freitagnachmittag zu einem mutmaßlichen Messerangriff. Dabei soll ein tatverdächtiger Mann eine Person lebensgefährlich sowie eine weitere schwer verletzt haben, wie die Polizei Bielefeld mitteilt.

Demnach soll der mutmaßliche Täter die Verletzten in der Nähe einer Bielefelder Tankstelle attackiert haben. Gegen 13.40 Uhr sind die Beamtinnen und Beamten über einen Mann informiert worden, der sich mit einem Messer auf einem Tankstellengelände befunden haben soll, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Messerattacke in Bielefeld: Tatverdächtiger wehrte sich bei Verhaftung heftig

An der Heeper Straße im Osten Bielefelds habe er dabei den zwei Personen ihre schweren Verletzungen zugefügt. Laut Radio Bielefeld sollen die Verletzten zwei Männer im Alter von 19 und 49 Jahren sein, der ältere von ihnen habe eine blutende Wunde am Hals gehabt und habe noch vor Ort reanimiert werden müssen.

Die Polizei konnte den Verdächtigen noch vor Ort festnehmen. Ein Sprecher vor Ort sagte laut Deutscher Presse-Agentur, der mutmaßlich Täter könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Er wehrte sich demnach bei der Verhaftung heftig.

Bielefeld: Mordkommission „Teuto“ ermittelt nach Messerangriff

Nun ermittelt die Mordkommission „Teuto“ unter anderem zu dem Hintergrund der Tat. Da der Einsatz auch am späten Nachmittag noch läuft, kommt es in Bielefeld zu Sperrungen auf der Heeper Straße, im Bereich zwischen der Hermann-Delius-Straße und der Viktoriastraße. Außerdem ist die Heeper Straße in Höhe der Teutoburger Straße gesperrt. Die Menschen werden gebeten, den Einsatzort zu umfahren.